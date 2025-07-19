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Muğla'da Milas Kırsalındaki 80 Milyonluk Yol Yatırımı Tamamlandı

Muğla'da Milas Kırsalındaki 80 Milyonluk Yol Yatırımı Tamamlandı
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Muğla Büyükşehir Belediyesi, Milas ilçesi Damlıboğaz Mahallesinde 80 milyon 669 bin 436 TL yatırımla başlattığı yol çalışmalarını tamamlayarak güvenli ve konforlu hale gelen yolu vatandaşların kullanımına açtı.

Vatandaşların güvenli ve modern yollarda seyahat etmesi için çalışmalarını sürdüren Muğla Büyükşehir Belediyesi, kırsalda da yol yatırımlarına devam ediyor. Bu kapsamda, Milas ilçesi Damlıboğaz Mahallesinde 80 milyon 669 bin 436 TL maliyetle başlatılan yol çalışması tamamlandı.

Büyükşehir Belediyesi’nin 80 milyon 669 bin 436 TL yatırımla başlattığı toplam 3 bin 700 metre uzunluğunda yol çalışması kapsamında; zemin iyileştirme ve 2 kat sıcak asfalt kaplama çalışması yapıldı.

Büyükşehir’den Milas’a Yaklaşık 125 Milyonluk Yol Yatırımı

Büyükşehir Belediyesi, 2024 yılından bu yana Milas genelinde birçok yol projesini hayata geçirdi. Bu kapsamda; Menteş Mahallesi'nde 2 bin 400 metre uzunluğundaki yol, 16 milyon 500 bin TL yatırımla yenilendi. Karahayıt Mahallesi'nde ise yol genişletme çalışması 14 milyon 250 bin TL yatırımla tamamlandı. Yaşyer ve Damlıboğaz Mahalleleri arasında 80 milyon 669 bin 436 TL maliyetle başlatılan 3 bin 700 metrelik yol çalışmasında sona gelindi. Büyükşehir Belediyesi, Milas’ta son olarak İçme ve Savran Mahallelerini kapsayan 4 bin 300 metrelik yolda iyileştirme ve yol kaplama çalışmasına başladı.

Muhammet Kırlı: “Ahmet Başkanımız Seçim Vaadini Yerine Getirdi”

Damlıboğaz sakini Gazi Muhammet Kırlı, “Öncelikle Ahmet Başkanımıza çok teşekkür ederim. Bizim 40 senelik yolumuzu yaptırdı ve seçim vaadini yerine getirdi. Çalışmalardan sonra yolumuz çok güzel oldu. Güvenli ve modern bir yola kavuştuk.” diye konuştu.

Yetkin Demir: “Kendimi Bildim Bileli Bu Yol Böyle Bir Hizmet Görmedi”

Damlıboğaz sakini Yetkin Demir, “Yolumuzun yenilenmesinden çok memnunuz. 51 yaşındayım kendimi bildim bileli bu yol böyle bir hizmet görmedi. Gayet modern bir yol oldu. Verdiği sözü tuttuğu için Ahmet Başkanımıza çok teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı.

Hasan Akçakaya: “Otoban Standartlarında Bir Yolumuz Oldu”

Damlıboğaz Mahalle Muhtarı Hasan Akçakaya, “Damlıboğaz yolumuz Milas’ın trafiğini en fazla hafifleten yol. Birçok sıkıntısı vardı. Büyükşehir ekiplerimiz sağ olsun yolumuzu kısa sürede tamamlayarak trafiğe açtı. Otoban standartlarında bir yolumuz oldu. Vatandaşlarımız güvenli bir seyahat yapabilecek. Yolumuzun yenilenmesini sağlayan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras’a teşekkür ederiz.” dedi.

Cemal Dumanoğlu: “80 Milyonluk Yatırımla Başlattığımız Yol Çalışmamızı Tamamladık”

Muğla Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nda görevli Cemal Dumanoğlu, “Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak Milas ilçemizin Damlıboğaz Mahallesinde 80 milyon 669 bin 436 TL yatırımla başlattığımız yol çalışmamızı tamamladık. Çalışmalarımız kapsamında 3 bin 700 metre zemin iyileştirme, pmt serimi ve 2 kat sıcak asfalt çalışması gerçekleştirdik. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras’ın kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın güvenli ve modern yollarda seyahat etmesine verdiği önem doğrultusunda çalışmalarımıza devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

Başkan Aras: “En Büyük Önceliğimiz Muğla’mızın Her Köşesine Eşit Hizmet Götürmek”

Vatandaşların daha güvenli, konforlu ve modern yollarda seyahat etmesi için yatırımların kararlılıkla sürdüğünü belirten Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak, güvenli ve konforlu bir ulaşım ağı oluşturmak amacıyla il genelinde yol yatırımlarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Özellikle kırsal mahallelerimizde yolları yenileyerek, hemşerilerimizin hak ettiği hizmeti onlarla buluşturuyoruz. Her yatırımımızda sadece bugünü değil, geleceği de düşünüyoruz. En büyük önceliğimiz Muğla’mızın her köşesine eşit hizmet götürmek, vatandaşlarımızı çağdaş ve güvenli altyapılarla buluşturmaktır.” dedi.

 

 

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Etiketler  Muğla muğla büyükşehir belediyesi ahmet aras
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