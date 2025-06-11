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Muğla’da Milas Kültür Merkezi’nin Yüzde 77’si Tamamlandı

Muğla’da Milas Kültür Merkezi’nin Yüzde 77’si Tamamlandı
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Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin kültür ve sanata verdiği önem doğrultusunda yapımı süren Milas Kültür Merkezi’nin yüzde 77’si tamamlandı.

Kültür ve sanat yatırımlarına hız kesmeden devam eden Muğla Büyükşehir Belediyesi, Milas’a kazandıracağı Kültür Merkezi ile bölgenin kültür ve sanat hayatına yeni bir soluk getirecek. Toplamda 6 bin 544 metrekarelik alanda inşa edilen Milas Kültür Merkezi’nin yüzde 77’si tamamlandı.

Milas Kültür Merkezi Bölge Kültürüne Yeni Bir Soluk Getirecek

Toplam 6 bin 544 metrekare inşaat alanına sahip olan Milas Kültür Merkezi bünyesinde; 455 kişilik ana salon, 90 kişilik seminer salonu, satranç, resim, müzik ve dans gibi kültür-sanat etkinliklerine uygun atölyeler ile açık ve kapalı otopark alanları yer alıyor. Merkezin tamamlanmasıyla birlikte bölgenin kültür hayatına yeni bir soluk kazandırılması ve sosyal yaşama önemli katkı sağlanması hedefleniyor.

Görevli Göncü: “Yapı Enerji İhtiyacını Güneş Enerjisinden Karşılayacak”

Muğla Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nda görevli Harita Mühendisi Vahit Erkin Göncü, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras’ın kültür ve sanata verdiği önem doğrultusunda Milas Kültür Merkezi’nin yapımı tüm hızıyla devam ediyor. Merkezde ayrıca, açık alan etkinliklerine ev sahipliği yapacak bir açık kent sahnesi de yer alacak. Yapının enerji ihtiyacı, çatısına kurulan 160 kW kapasiteli güneş enerjisi sistemiyle karşılanıyor. Ayrıca yağmur suyu hasadı ile toplanan sular, rezervuar sistemlerinde ve bahçe sulamasında yeniden kullanılmak üzere değerlendiriliyor. Yapının fiziki gerçekleşme oranı yüzde 77’ye ulaşmış olup, en kısa sürede tamamlanarak halkın hizmetine sunulması planlanıyor.” ifadelerini kullandı.

Başkan Aras: “Muğla’mızın Her Köşesini Sanat ve Yaşam Alanına Dönüştürmeyi Hedefliyoruz”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak kültür ve sanat için yaptıklarımız sadece bir yatırım değil, aynı zamanda toplumumuzun ruhunu besleyen, birleştiren ve geleceğe taşıyan en kıymetli değerlerdendir. Bu kapsamda yapımı devam eden Milas Kültür Merkezimiz modern ve sürdürülebilir yapısıyla; sanatseverlerimizin, gençlerimizin ve tüm hemşehrilerimizin buluşma noktası olacak. Milas’ımıza kazandıracağımız bu merkez, içinde yaşanacak, üretilecek, paylaşılacak bir yaşam alanı olacak. Burada gençlerimiz sanatla buluşacak, çocuklarımız hayallerini genişletecek; halkımızın her kesiminden insanımız kültürün ve sanatın gücüyle daha da zenginleşecek. Büyükşehir Belediyesi olarak kültür ve sanata yaptığımız yatırımlarla Muğla’mızın her köşesini bir sanat ve yaşam alanına dönüştürmeyi hedefliyoruz.”

 

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Etiketler  Muğla muğla büyükşehir belediyesi ahmet aras
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