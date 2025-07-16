Muğla’da Minik Eller Umut Ekiyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi, “Topraktan Sofraya: Minik Eller İşbaşında” projesiyle çocukları doğayla buluşturuyor. Yerel tohumların önemini küçük yaşta öğrenen çocuklar toprakla bağ kurup sağlıklı ürünler yetiştiriyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, doğayla iç içe, sağlıklı ve bilinçli nesiller yetiştirmek için çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi, Yerel Tohum Merkezi’nde bulunan Eli Topraklı Çocuklar Kulübü Bahçesi’nde hayata geçirdiği “Topraktan Sofraya: Minik Eller İşbaşında” projesiyle 7-11 yaş arasındaki çocukları doğayla buluşturuyor. 1 Temmuz’da başlayan proje, çocukların doğayı tanımasını, toprakla bağ kurmasını, üretim süreçlerini öğrenmesini ve sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazanmasını hedefliyor.

Minikler Eğlenceli ve Uygulamalı Olarak Öğreniyor

Yerel Tohum Merkezi uygulama alanında gerçekleşen proje, yerel tohumlarla sebze ve bitki yetiştirilmesini içerirken; toprak, su, güneş ve mevsimler gibi temel ekolojik kavramların eğlenceli ve uygulamalı olarak öğretilmesini sağlıyor. Çocuklar, bitkilerin bakım ve gelişim süreçlerini yakından takip ederek doğadan sofraya uzanan üretim döngüsünü bizzat deneyimliyor.

Hatice Ordukan Anbarlı: “Çocuklarımızın Toprakla Bağ Kurmalarını Sağlıyoruz”

Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nda görevli Tarım Teknikeri Hatice Ordukan Anbarlı, “Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak başlattığımız bu proje ile çocuklarımızın toprakla bağ kurmalarını sağlamak istedik. Aynı zamanda yerel tohumun önemini küçük yaşta aşılıyoruz. Etkinliğimiz kapsamında yumurta kabuklarından çimlendirme işlemini yapıyoruz, suyun önemini anlatıyor ve ardından fidelerimizi toprakla buluşturuyoruz. Çocuklar etkinlikte oyunlarla deneyimlenerek öğreniyorlar. Proje kapsamında çocuklarımıza doğanın önemini, yerel tohumu ve tarımı küçüklükten miras bırakmayı hedefliyoruz.” dedi.

Defne Soyberk: “Toprakla Uğraşmayı Çok Seviyorum”

Doğayla iç içe olmayı sevdiğini dile getiren 10 yaşındaki Defne Soyberk, “Burada olduğum için çok mutluyum. Toprakla uğraşmayı çok seviyorum. Bugün burada biber diktik. Yetiştiği zaman biberlerimi toplayıp yemek yapacağım.” ifadelerini kullandı.

Alp Karamanlı: “Sağlıklı Sebzeler Elde Ediyoruz”

Yerel Tohum Merkezi’nde ekim yaprak sağlıklı ürünler yetiştirdiklerini kaydeden Alp Karamanlı, “Önceki hafta domates dikmiştik. Şimdi ise biber dikiyoruz. Burada üretim yapmayı öğreniyoruz. Yerel tohumlar ile dikim yapıyoruz ve sağlıklı sebzeler elde ediyoruz. Bizi bu etkinlikte buluşturduğu için Ahmet Başkanımıza teşekkür ederim.” şeklinde konuştu.

Irmak Bozkurt: “Kendi Ürettiklerimizi Tüketmeliyiz”

Doğal üretimin önemine değinen Irmak Bozkurt, “Bu etkinlikte fideleri toprakla buluşturuyoruz. Toprakla ilgilenince kendimi iyi hissediyorum. Doğal üretim yapıyoruz. Bu yüzden bu etkinlik çok önemli. Doğal üretim daha sağlıklı ve kendi ürettiklerimizi tüketmeliyiz.” diye konuştu.

Zeynep Aslan: “Eğlenerek Öğreniyoruz”

Yaz tatilini bu etkinlik sayesinde dolu dolu geçirdiklerini dile getiren Zeynep Aslan, “Yaz tatilinde buraya gelerek uygulamalı tarım üzerine eğitim alıyorum. Burada eğlenerek öğreniyoruz. Eğitimler esnasında da bir sürü arkadaş edindim. Meyve dikimi yaptık, sulama sistemiyle tasarrufu öğrendim. Burada yetiştirdiklerimizi toplayarak kahvaltı yapacağız. Burada olmak bana doğayla bağlantılı olduğumu hissettiriyor.” diye konuştu.

Yılmaz Anbarlı: “Hayatları Boyunca Unutamayacakları Bir Deneyim Kazandıracak”

Veli Yılmaz Anbarlı, “Çocuklarımıza küçük yaşta doğayı, üretmeyi anlatan Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederim. Çocuklarımızın toprakla buluşması, onlara hayatları boyunca unutamayacakları bir deneyim kazandıracaktır. Ata tohumların nesilden nesile aktarılması bakımından anlamlı bir etkinlik.” dedi.

Ayfer Saraç: “Çocuklarımız Küçük Yaşta Üretmenin Önemini Anlıyor”

Etkinliğe torununu getiren Ayfer Saraç şu şekilde konuştu: “Buraya bugün torunumu getirdim. Bu etkinlik Büyükşehir Belediyesi’nin en faydalı etkinliklerinden biridir. Çocuklarımız küçük yaşta yerel tohumun, üretmenin önemini anlıyor. Torunum burada olduğu için çok mutlu. Burada aldıkları eğitim ile toprakla tanışıyorlar eğlenerek öğreniyorlar.”

Meltem Karamanlı: “Eve Gelince Heyecanla Yaptıklarını Anlatıyor”

Çocuğunun etkinliğe heyecanla katıldığını söyleyen Meltem Karamanlı, “9 yaşındaki çocuğumu buraya getirdim. Çocuklar buraya mutlu geliyor. Eve gelince heyecanla yaptıklarını anlatıyor. Evde de bir üretim alanı oluşturmak istiyor. Hazır tüketimin arttığı bugünlerde miniklere yerel tohumun ve üretimin aşılanması çok kıymetli.” ifadelerini kullandı.

Başkan Aras: “Çocuklarımızın Doğayla Buluşması Bizim En Önemli Hedeflerimizden Biri”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, çocukları doğayla buluşturacak projeleri önemsediklerini belirterek şunları ifade etti: “ Muğla’mızda çocuklarımızın doğayla buluşması, toprakla bağ kurması, yerel tohumlarımızı tanıması ve sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazanması en öncelikli hedeflerimizdendir. Burada edindikleri deneyimlerin, onların hayatı boyunca unutamayacakları ve ilham alacakları anılar olacağına yürekten inanıyorum. Yerel tohumlarımızı koruyup çoğaltarak hem kültürel mirasımızı hem de sağlıklı nesillerimizi geleceğe taşıyacağız. Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak hep birlikte daha yeşil, sağlıklı ve bilinçli bir gelecek için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.