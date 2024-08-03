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Muğla'da minik öğrenciler Tıbbi Bitkiler Koleksiyon Bahçesi'ni ziyaret etti

Muğla'da minik öğrenciler Tıbbi Bitkiler Koleksiyon Bahçesi'ni ziyaret etti
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Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Marmaris Çamlı Mahallesi'nde bulunan Tıbbi Bitkiler Koleksiyon Bahçesi, vatandaşların yanı sıra çocukların da yoğun ilgisini çekiyor. Marmaris’te kreş öğrencileri, ‘Doğada Öğreniyorum’ projesi kapsamında Tıbbi Bitkiler Koleksiyon Bahçesi’ni ziyaret etti.

Muğla’nın önemli turizm merkezlerinden birisi olan Marmaris’te Büyükşehir Belediyesi tarafından 20 bin 740 m2 araziye kurulan Tıbbi Bitkiler Koleksiyon Bahçesi herkesin ilgi odağı oldu.

Tıbbi Bitkiler Koleksiyon Bahçesine vatandaşların yanı sıra öğrenciler de ilgili gösteriyor. Marmaris’te kreş öğrencileri ‘doğada öğreniyorum’ projesi kapsamında Tıbbi Bitkiler Koleksiyon Bahçesini ziyaret etti. Ziyaret sırasında minik öğrenciler, bahçede bulunan çeşitli tıbbi bitkiler hakkında yetkililerden bilgi aldı. Öğrenciler, doğa ile iç içe bir ortamda bitkilerin özelliklerini ve faydalarını öğrenerek keyifli vakit geçirdi.

Proje kapsamında düzenlenen bu tür etkinliklerle, çocukların doğa bilincinin artırılması ve çevreye duyarlı bireyler olarak yetişmeleri hedefleniyor. Yetkililer, bu tür etkinliklerin devam edeceğini ve bahçenin kapılarının her yaştan ziyaretçiye açık olduğunu belirtti.

Etiketler  Muğla muğla büyükşehir belediyesi ahmet aras
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