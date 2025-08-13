Muğla'da Mor Yaşam Projesi ile Büyükşehir Kadın Hükümlülerin Yanında

  1. Anasayfa
Muğla Büyükşehir Belediyesi Türkiye’de ilk olan Mor Yaşam Projesi ile bugüne kadar cezaevlerindeki kadın hükümlülere 2 bin 558 hijyen paketi dağıttı.

Muğla’da sosyal belediyecilik alanında örnek projeleri ile tüm vatandaşların yanında olan Büyükşehir Belediyesi, Mor Yaşam Projesi ile cezaevlerindeki kadınlara da destek oluyor. Türkiye’de ilk olan Mor Yaşam Projesi ile Büyükşehir Belediyesi Muğla E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ve Seydikemer Eşen T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda kalan kadın ve çocukların temel ihtiyaçlarından olan hijyen paketi dağıtımına devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi bugüne kadar iki cezaevindeki kadın hükümlü ve beraberindeki çocuklara  2 bin 558 hijyen paketi dağıttı. 

Hijyen Paketleri 3 Ayda Bir Dağıtılıyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi cezaevlerinde bulunan hükümlü kadın ve çocuklarına her üç ayda bir hijyen paketi dağıtımı gerçekleştiriyor. Ekipler bugüne kadar iki cezaevinde bulunan kadın ve beraberindeki çocuklara 2 bin 558 adet hijyen paketi dağıtımı gerçekleştirdi.

Proje ile dağıtılan paket içerisinde hijyenik ped, ağda, sabun, şampuan, bulaşık deterjanı, çamaşır deterjanı, diş macunu, diş fırçası, banyo lifi, kulak çöpü, dudak koruyucu ruj, çöp poşeti, topuk taşı, bulaşık süngeri, tarak vb.  hijyen ürünü bulunuyor.

Başkan Aras; “Toplumun Her Kesimine Dokunmayı Temel Sorumluluğumuz Olarak Görüyoruz”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Mor Yaşam Projesi’nin toplumun her kesimine dokunma çabasının somut bir yansıması olduğunu belirterek; “Bizler, Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak, kimseyi ayrıştırmadan, dışlamadan toplumun her kesimine dokunmayı ve herkes için eşitlik sağlamayı temel sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Bu anlayışın bir örneği olarak, cezaevlerinde bulunan kadın hükümlülerin hijyen ihtiyaçlarını karşılamak üzere başlattığımız Mor Yaşam Projesi ile destek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Toplumsal dayanışmayı güçlendirmek ve sosyal adaleti sağlamak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.

