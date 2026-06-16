Muğla'da MUPA ile Hacettepe Üniversitesi İş Birliği İçin İmzaları Attı

Muğla Büyükşehir Belediyesi kuruluşu MUPA, Hacettepe Üniversitesi ile iş birliği protokolü imzaladı.

Muğla Planlama Ajansı (MUPA) üniversitelerle geliştirdiği iş birliklerini genişletmeye devam ediyor. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ile çeşitli alanlarda ortak çalışma zemini oluşturan MUPA, şimdi de Hacettepe Üniversitesi “Piyasa Ekonomisini ve Girişimciliği Geliştirme Merkezi” ile iş birliği protokolü imzaladı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi kuruluşu MUPA ve Hacettepe Üniversitesi arasında imzalanan protokol törenine MUPA Başkanı Tansu Özcan ile Hacettepe Üniversitesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Ayşen Sivrikaya, Prof. Dr. Ayşe Yasemin Yalta, Prof. Dr. Ahmet Burçin Yereli ve Doç. Dr. Mustafa Kızıltan katıldı. İktisat, maliye ve girişimcilik alanlarında çalışmalar yürüten akademisyenlerin yer aldığı iş birliği kapsamında, yerel yönetimlerin karşı karşıya olduğu ekonomik ve sosyal sorunlara yönelik araştırmaların geliştirilmesi ve çözüm odaklı çalışmaların desteklenmesi planlanıyor.

İşbirliği Araştırma, Geliştirme, Eğitim, Girişimcilik, Staj ve İstihdam Başlıklarını Kapsıyor

MUPA ve Hacettepe Üniversitesi arasında imzalanan protokol kapsamında yerel kalkınma, girişimcilik ve veri temelli politika geliştirme alanlarında ortak çalışmalar yürütülmesi hedefleniyor. Akademik bilgi birikiminin yerel düzeydeki planlama ve uygulama süreçlerine aktarılmasını amaçlayan iş birliği; araştırma ve geliştirme faaliyetlerinden eğitim programlarına, girişimcilik ve inovasyon çalışmalarından staj ve istihdam desteklerine kadar geniş bir alanı kapsıyor.

MUPA'nın farklı üniversitelerle geliştirdiği iş birliklerinin, bilimsel bilgi ile yerel ihtiyaçlar arasında daha güçlü bağlar kurulmasına katkı sunması ve Muğla'nın geleceğine yönelik politika geliştirme süreçlerini desteklemesi hedefleniyor.