  4. Muğla'da öğrenciler açık hava sinemasında buluştu

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi iş birliğiyle, yeni akademik yılın başlangıcında öğrenciler için keyifli bir etkinlik düzenledi.

“Akademik Açılış Günü Buluşması” kapsamında gerçekleştirilen açık hava sinema etkinliğinde öğrenciler, bir araya geldi. Etkinlik, 15 Ekim 2025 Salı akşamı saat 19.45’te Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ay Işığı Meydanı’nda yapıldı. Dev ekranda gösterilen film, öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılandı.

“Montunu, battaniyeni, sandalyeni kap gel” sloganıyla duyurulan etkinlikte, öğrenciler açık havada film izleme keyfini yaşarken yeni dönemin coşkusunu birlikte paylaştı. Sıcak içecek ikramları ve müziklerle renklenen akşam, üniversite öğrencilerinin sosyalleşmesine katkı sundu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve MSKÜ iş birliğinde düzenlenen sinema etkinliği, hem yeni öğrencilerin üniversiteye uyum sağlamasına hem de kampüs yaşamına neşe katmaya yönelik etkinliklerin üçüncü buluşması olarak dikkat çekti.

Çelik: “Bu Etkinlikler Gençlerin Sosyalleşmesini Sağlıyor”

Öğrenci Hüseyin Sefa Çelik, “Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi iş birliği ile düzenlenen film gecesindeyiz. Muğla Büyükşehir Belediyesi doğa yürüyüşleri, film geceleri, kamp organizasyonları gibi etkinliklerle gençlerin sosyalleşmesine katkı sunuyor. Bu sebeple bu etkinliği düzenleyen Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’ne teşekkür ediyorum.” dedi. 

Öner: “Bu Etkinlik Sayesinde Hayalimi Gerçekleştirdim”

Öğrenci Beyza Öner, “Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’ne bu etkinliği düzenledikleri için çok teşekkür ediyorum. Açık hava sinema etkinliği uzun zamandır istediğim bir şeydi. Bu etkinlik sayesinde hayalimi gerçekleştirdim.”

Koç: “Başkanımız Ahmet Aras’a Teşekkür Ediyorum”

Öğrenci Övgü Dilara Koç, “Bu etkinlikte olmak çok güzel. Kendimiz izlemekle açık hava sinemasında izlemek arasında çok fark var. Bu etkinliği düzenleyenlere ve Başkanımız Ahmet Aras’a teşekkür ediyorum.”

Kaya: “Muğla Öğrenci Canlısı Bir Şehir Belediye de Bunu Belli Ediyor”

Öğrenci Ömer Faruk Kaya, “Bu gibi etkinliklerin artması gerektiğini düşünüyorum. Özellikle Ay Işığı Meydanı bu tarz etkinlikler için çok uygun. Muğla öğrenci canlısı bir şehir, bunu da belli ediyor fiyatlandırmada, ulaşımda, hizmetlerinde biz öğrenci olarak beğeniyoruz.”

Başkan Aras: “Gençlerin Enerjisi Bu Şehrin Kalbini Oluşturuyor”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras şunları söyledi: 
“Muğla bir üniversite kenti, gençlerin enerjisi bu şehrin kalbini oluşturuyor. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak, öğrencilerimizin kampüs yaşamına renk katacak, onları bir araya getirecek etkinlikleri çoğaltmak istiyoruz. Akademik yılın bu ilk günlerinde gençlerimizin gülümsemesi, bizim için en güzel başlangıç.” 

 

