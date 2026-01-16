Muğla'da Şadan Gökovalı Açık Hava Tiyatrosu Çağdaş Bir Yapıya Kavuşuyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Prof. Dr. Şadan Gökovalı Açık Hava Tiyatrosu’nda yürütülen bakım, onarım ve tadilat çalışmaları devam ediyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından tiyatro, yenilenen yüzüyle yeniden sanatseverlerin kullanımına sunulacak.

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin yenileme çalışmaları kapsamında Prof. Dr. Şadan Gökovalı Açık Hava Tiyatrosu’nda yürütülen bakım, onarım ve tadilat çalışmaları sürdürülüyor. Proje doğrultusunda yapının iç ve dış mekânlarında yenileme çalışmaları gerçekleştirilirken, zemin ve tavan kaplamaları da güncelleniyor. Sahne alanı, çağdaş teknik donanımlara uygun şekilde yeniden düzenlenirken, engelli vatandaşların etkinlikleri daha konforlu şekilde izleyebilmelerine imkân tanıyacak erişilebilir alanlar oluşturuluyor. Çalışmalar kapsamında sanatçı ve protokol odaları, fuaye alanı ile idari ofisler gibi destekleyici birimler de projeye dâhil ediliyor. Dış alanlarda ise taş duvar uygulamalarıyla peyzaj düzenlemeleri yapılacak, dış merdivenler yeniden düzenlenecek.

Başkan Aras: “Şadan Gökovalı, Muğla’nın Kültürel Belleğinin Önemli Bir Parçasıdır”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, yürütülen çalışmalarla ilgili yaptığı değerlendirmede şu ifadelere yer verdi:

“Şadan Gökovalı, Muğla’nın tarihine, kültürüne ve kimliğine büyük katkılar sunmuş, kent belleğinde iz bırakmış çok değerli bir aydınımızdır. Adını taşıyan bu açık hava tiyatrosu da yıllardır Muğlalıları kültür ve sanatla buluşturan önemli bir buluşma noktasıdır. Gerçekleştirdiğimiz bu yenileme çalışmalarıyla, hem Şadan Gökovalı’nın anısına yakışır bir mekân oluşturuyor hem de tiyatromuzu teknik altyapısı güçlü, çağdaş ve herkes için erişilebilir bir yapıya kavuşturuyoruz. Muğla’da kültür ve sanatı destekleyen yatırımlarımıza kararlılıkla devam edeceğiz.”