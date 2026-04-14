Muğla’da Şoförlere Mesleki Gelişim Desteği

Muğla Büyükşehir Belediyesi, il genelinde görev yapan toplu taşıma ve taksi şoförlerine yönelik “Şoför Mesleki Geliştirme Eğitimi” programını başlattı. Program kapsamında Menteşe İlçesinde, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görev yapan 480 şoför, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi’nde eğitim aldı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nin alanında uzman eğitmenleri tarafından, Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen program, 11 Nisan–17 Mayıs 2026 tarihleri arasında il genelinde uygulanacak.

Eğitim programı kapsamında şoförlere; öfke kontrolü ve stres yönetimi, zor yolcularla başa çıkabilme, kurum kültürüne uyum ile dinamik ve defansif sürüş teknikleri gibi başlıklarda eğitim veriliyor. Programla hem yolcu güvenliğinin artırılması hem de şoförlerin mesleki konfor ve güvenliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Eğitimlerin ilki, 11-12 Nisan tarihlerinde Fethiye İlçesinde, Fethiye ve Seydikemer şoförlerini de kapsayacak şekilde gerçekleştirildi.

Şoförlerden Eğitime Tam Not

Otobüs Kaptanı Özkan Taş, Büyükşehir Belediyesine bu eğitim için teşekkür ettiklerini belirterek, “Bu eğitimden edindiğimiz kazanımlar sayesinde hem kendimiz hem de yolcularımız için daha güvenli bir ulaşım sağlayacağız.” dedi.

Yolcu güvenliğinin kendileri için en önemli konu olduğunu kaydeden Şoför Merve Akdeniz, “Büyükşehir Belediyemizin düzenlediği bu eğitimler sayesinde trafikte daha bilinçli ve dikkatli hareket ediyoruz. Yolcu güvenliği bizim için her şeyden önemli. Bu eğitimlerle özellikle öfke kontrolü ve stres yönetimi konularında kendimizi geliştirme fırsatı bulduk.” ifadelerini kullandı.

Eğitimin oldukça faydalı olduğunu söyleyen Hüseyin İnce, “Stresle nasıl başa çıkacağımızı öğrenmek bizim için çok önemli. Bu tür eğitimlerin devam etmesini isteriz. Büyükşehir Belediyemize bu eğitim için teşekkür ederiz, gerçekten faydasını görüyoruz.” şeklinde konuştu.

Ulaşım Daire Başkanı Özdemir: “Bu Eğitimlerle Hizmet Kalitesini Yükseltmeyi Amaçlıyoruz”

Hayata geçirilen programla ulaşımda kaliteyi artırmayı hedeflediklerini ifade eden Ulaşım Daire Başkanı Süleyman Özdemir, “Büyükşehir Belediyemiz ve MUTTAŞ bünyesinde görev yapan şoförlerimiz ile özel toplu taşıma ve taksi şoförlerimize yönelik olarak 11 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında ‘Şoför Mesleki Geliştirme Eğitimi’ programını gerçekleştiriyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras’ın öncülüğünde hayata geçirilen bu programla, ulaşımda kaliteyi artırmayı hedefliyoruz. Bu eğitimlerle trafikte riskleri azaltmayı, kazaları önlemeyi, yolcu-şoför iletişimini güçlendirmeyi ve hizmet kalitesini daha da yükseltmeyi amaçlıyoruz.” diye konuştu.