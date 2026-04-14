Muğla’da Şoförlere Mesleki Gelişim Desteği

Muğla Büyükşehir Belediyesi, il genelinde görev yapan toplu taşıma ve taksi şoförlerine yönelik “Şoför Mesleki Geliştirme Eğitimi” programını başlattı. Program kapsamında Menteşe İlçesinde, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görev yapan 480 şoför, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi’nde eğitim aldı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nin alanında uzman eğitmenleri tarafından, Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen program, 11 Nisan–17 Mayıs 2026 tarihleri arasında il genelinde uygulanacak.

Eğitim programı kapsamında şoförlere; öfke kontrolü ve stres yönetimi, zor yolcularla başa çıkabilme, kurum kültürüne uyum ile dinamik ve defansif sürüş teknikleri gibi başlıklarda eğitim veriliyor. Programla hem yolcu güvenliğinin artırılması hem de şoförlerin mesleki konfor ve güvenliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Eğitimlerin ilki, 11-12 Nisan tarihlerinde Fethiye İlçesinde, Fethiye ve Seydikemer şoförlerini de kapsayacak şekilde gerçekleştirildi.

Şoförlerden Eğitime Tam Not

Otobüs Kaptanı Özkan Taş, Büyükşehir Belediyesine bu eğitim için teşekkür ettiklerini belirterek, “Bu eğitimden edindiğimiz kazanımlar sayesinde hem kendimiz hem de yolcularımız için daha güvenli bir ulaşım sağlayacağız.” dedi.

Yolcu güvenliğinin kendileri için en önemli konu olduğunu kaydeden Şoför Merve Akdeniz, “Büyükşehir Belediyemizin düzenlediği bu eğitimler sayesinde trafikte daha bilinçli ve dikkatli hareket ediyoruz. Yolcu güvenliği bizim için her şeyden önemli. Bu eğitimlerle özellikle öfke kontrolü ve stres yönetimi konularında kendimizi geliştirme fırsatı bulduk.” ifadelerini kullandı.

Eğitimin oldukça faydalı olduğunu söyleyen Hüseyin İnce, “Stresle nasıl başa çıkacağımızı öğrenmek bizim için çok önemli. Bu tür eğitimlerin devam etmesini isteriz. Büyükşehir Belediyemize bu eğitim için teşekkür ederiz, gerçekten faydasını görüyoruz.” şeklinde konuştu.

Ulaşım Daire Başkanı Özdemir: “Bu Eğitimlerle Hizmet Kalitesini Yükseltmeyi Amaçlıyoruz”

Hayata geçirilen programla ulaşımda kaliteyi artırmayı hedeflediklerini ifade eden Ulaşım Daire Başkanı Süleyman Özdemir, “Büyükşehir Belediyemiz ve MUTTAŞ bünyesinde görev yapan şoförlerimiz ile özel toplu taşıma ve taksi şoförlerimize yönelik olarak 11 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında ‘Şoför Mesleki Geliştirme Eğitimi’ programını gerçekleştiriyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras’ın öncülüğünde hayata geçirilen bu programla, ulaşımda kaliteyi artırmayı hedefliyoruz. Bu eğitimlerle trafikte riskleri azaltmayı, kazaları önlemeyi, yolcu-şoför iletişimini güçlendirmeyi ve hizmet kalitesini daha da yükseltmeyi amaçlıyoruz.” diye konuştu.

 

Bu Haberleri Kaçırma...

Lisede uzun namlulu dehşet: Rastgele ateş açtı, 16 yaralı var! Öğrenciler camdan atlayıp kaçtı!
Lisede uzun namlulu dehşet: Rastgele ateş açtı, 16 yaralı var! Öğrenciler camdan atlayıp kaçtı!
Kadın turistlerin tezgahında kuyruk olduğu yakışıklı kestaneci bir fenomen oldu!
Kadın turistlerin tezgahında kuyruk olduğu yakışıklı kestaneci bir fenomen oldu!
Kürtçe şarkı söylediği için hedef gösterilen güzel oyuncu açtı ağzını yumdu gözünü!
Kürtçe şarkı söylediği için hedef gösterilen güzel oyuncu açtı ağzını yumdu gözünü!
Baba mirası tonlarca altınını İsviçre'den Türkiye'ye bir türlü getiremedi!
Baba mirası tonlarca altınını İsviçre'den Türkiye'ye bir türlü getiremedi!
Lisede dehşet saçan saldırganın paylaşımları ortaya çıktı
Lisede dehşet saçan saldırganın paylaşımları ortaya çıktı
Kerem Aktürkoğlu'ndan Beşiktaş derbisindeki penaltıyla ilgili dikkat çeken itiraf
Kerem Aktürkoğlu'ndan Beşiktaş derbisindeki penaltıyla ilgili dikkat çeken itiraf
Müge Anlı’ya katılan üniversite mezunu Rümeysa'dan olay olan ''torpilim mi var'' çıkışı
Müge Anlı’ya katılan üniversite mezunu Rümeysa'dan olay olan ''torpilim mi var'' çıkışı
Şanlıurfa'da liseyi kana bulayan saldırı kamerada! Önüne gelene ateş etti
Şanlıurfa'da liseyi kana bulayan saldırı kamerada! Önüne gelene ateş etti
Etiketler  Muğla muğla büyükşehir belediyesi ahmet aras
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Yılmaz Özdil'den siyaset kulislerine bomba gibi düşecek iddia Yılmaz Özdil'den siyaset kulislerine bomba gibi düşecek iddia İslam Memiş, ''Hürmüz'''senaryosunu açıkladı: Altın ve gümüşte sert düşüş kapıda mı? İslam Memiş, ''Hürmüz'''senaryosunu açıkladı: Altın ve gümüşte sert düşüş kapıda mı? Konkordato istemişti reddedildi... Türkiye'nin 78 yıllık devi iflas etti! Konkordato istemişti reddedildi... Türkiye'nin 78 yıllık devi iflas etti! Yol verme kavgası dehşete dönüştü: Peşine düştükleri sürücüye kurşun yağdırdılar! Yol verme kavgası dehşete dönüştü: Peşine düştükleri sürücüye kurşun yağdırdılar! Şanlıurfa'da liseyi kana bulayan saldırı kamerada! Önüne gelene ateş etti Şanlıurfa'da liseyi kana bulayan saldırı kamerada! Önüne gelene ateş etti Kamuda 2026 yılı emekli ikramiyeleri ikramiyeleri belli oldu! İşte meslek gruplarına göre rakamlar Kamuda 2026 yılı emekli ikramiyeleri ikramiyeleri belli oldu! İşte meslek gruplarına göre rakamlar Kerem Aktürkoğlu'ndan Beşiktaş derbisindeki penaltıyla ilgili dikkat çeken itiraf Kerem Aktürkoğlu'ndan Beşiktaş derbisindeki penaltıyla ilgili dikkat çeken itiraf Lisede uzun namlulu dehşet: Rastgele ateş açtı, 16 yaralı var! Öğrenciler camdan atlayıp kaçtı! Lisede uzun namlulu dehşet: Rastgele ateş açtı, 16 yaralı var! Öğrenciler camdan atlayıp kaçtı! Cumhurbaşkanı Erdoğan davacı olmuştu... Kemal Kılıçdaroğlu'na hapis cezası! Cumhurbaşkanı Erdoğan davacı olmuştu... Kemal Kılıçdaroğlu'na hapis cezası! Uyuşturucu test sonucu pozitif çıkan ünlü isimden ilk açıklama Uyuşturucu test sonucu pozitif çıkan ünlü isimden ilk açıklama
Araç muayenelerinde kanal sistemi bitiyor, yapay zeka ile bekleme çilesi tarih oluyor Araç muayenelerinde kanal sistemi bitiyor, yapay zeka ile bekleme çilesi tarih oluyor CHP'li bir belediye başkanı daha istifa etti; AK Parti'ye geçeceği iddia edildi! CHP'li bir belediye başkanı daha istifa etti; AK Parti'ye geçeceği iddia edildi! Serenay Sarıkaya'dan yıllar sonra bir ilk! Sır gibi sakladığı babası Mustafa Sarıkaya'yı paylaştı Serenay Sarıkaya'dan yıllar sonra bir ilk! Sır gibi sakladığı babası Mustafa Sarıkaya'yı paylaştı Müge Anlı’ya katılan üniversite mezunu Rümeysa'dan olay olan ''torpilim mi var'' çıkışı Müge Anlı’ya katılan üniversite mezunu Rümeysa'dan olay olan ''torpilim mi var'' çıkışı Çirkin'in güzel oyuncusu uğradığı zorbalığı hem ifşa etti, hem de isyan etti! Çirkin'in güzel oyuncusu uğradığı zorbalığı hem ifşa etti, hem de isyan etti! Kürtçe şarkı söylediği için hedef gösterilen güzel oyuncu açtı ağzını yumdu gözünü! Kürtçe şarkı söylediği için hedef gösterilen güzel oyuncu açtı ağzını yumdu gözünü! Öğretmenler iş bırakıyor! Türkiye genelinde protesto kararı Öğretmenler iş bırakıyor! Türkiye genelinde protesto kararı AK Partili isim gemileri yaktı; iktidara kara para resti çekti: ''Gürlek ve Şimşek açıklasın'' AK Partili isim gemileri yaktı; iktidara kara para resti çekti: ''Gürlek ve Şimşek açıklasın'' Canlı yayında olay sözler: ''İsrail, Türkiye'ye savaş açacak'' Canlı yayında olay sözler: ''İsrail, Türkiye'ye savaş açacak'' Lisede dehşet saçan saldırganın paylaşımları ortaya çıktı Lisede dehşet saçan saldırganın paylaşımları ortaya çıktı