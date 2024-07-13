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Muğla’da tankerler ile yangınların büyümesi önlendi

Muğla’da tankerler ile yangınların büyümesi önlendi
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Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin kırsal alanlarda yangına kısa sürede müdahale edilmesi için orman köylerine dağıttığı yangına ilk müdahale tankerleri Milas ve Seydikemer’de çıkan iki yangında kullanılarak yangınların büyümesi engellendi.

Muğla’nın 13 ilçesi, 574 mahallesinde bulunan itfaiye birimlerine uzak, orman köylerine dağıtımları yapılan tankerler hava sıcaklıklarının arttığı yaz aylarında, çıkan yangınlarda kullanılmaya başlandı. Büyükşehir Belediyesi’nin 155 mahalleye dağıtımını yaptığı Yangına İlk Müdahale Tankerleri, Milas Fesleğen ve Seydikemer Dont Mahallesi’nde çıkan orman ve arazi yangınlarında ilk müdahale aracı olarak kullanıldı.

Milas Fesleğen Mahallesi’nde çıkan orman yangınına ilk müdahale bölge halkı tarafından tanker ile yapıldı. Yapılan müdahale ile yangının daha fazla büyümesi engellenirken, olay yerine gelen Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir İtfaiyesi’nin çalışmaları ile yangın kontrol altına alındı.

Seydikemer ilçesi Dont Mahallesi’nde de yangın tankerleri ile önemli bir müdahale yapıldı. Otluk alan ve ceviz ağaçlarının zarar gördüğü yangında arazi şartlarından dolayı araçların müdahalede zorlandığı yangın tanker ile söndürüldü. Yangın sonucunda yaklaşık 1 dönümlük otluk alan ve içerisinde bulunan 12 adet ceviz ağacı zarar gördü.

 

Etiketler  Muğla muğla büyükşehir belediyesi ahmet aras
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