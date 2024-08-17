Muğla’da Tiyatro Şölenine Büyük İlgi

Muğla Büyükşehir Belediyesi “Dikkat Aile Var” ve “Gülümseten Hatıralar” Tiyatro oyunlarını Muğlalı sanatseverlerle buluşturdu.

Kültür kenti Muğla’da farklı etkinlikleri vatandaşlarla buluşturmaya devam eden Büyükşehir Belediyesi kadrosunda ünlü oyuncuların bulunduğu iki tiyatro oyununu 10 ilçede vatandaşlarla buluşturdu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin sanatseverlerle buluşturduğu ilk oyun Tiyatro Balans “Dikkat Aile Var” oyunu oldu. Tiyatro Balans etkinliğinde; tiyatro ve dizi oyuncusu Selahattin Taşdöğen, Suna Yıldızoğlu, Murat Ercanlı, Ceren Bayır, Ebru Yıldız ve Suat İnal Muğlalılarla buluştu. ‘Dikkat Aile Var!’ isimli oyun, 12 Ağustos’ta Muğla Menteşe Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezinde, 13 Ağustos Ula Belediye Düğün Salonunda, 14 Ağustos Marmaris-Armutalan Kültür Merkezi’nde, 15 Ağustos Datça Amfi Tiyatrosunda, 16 Ağustos Fethiye Kültür Merkezi’nde sahnelendi ve vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Gülümseten Hatıralar Nostalji Yaşattı

Muğla Büyükşehir Belediyesi diğer tiyatro oyunu Gülümseten Hatıralar da ekranların tanınan isimleri Faruk Sofuoğlu ve Deniz Oral’ı vatandaşlarla buluşturdu. Sürpriz performansları, anlatıları, müzikleri ile geçmişten günümüze dokunan oyun 13 Ağustos’ta Seydikemer Seki Meydanı’nda, 14 Ağustos Dalaman-Cumhuriyet Meydanında, 15 Ağustos Ortaca-Festival Alanında, 16 Ağustos Köyceğiz-Atatürk Meydanında ve 17 Ağustos Kavaklıdere-Amfi Tiyatro’da izleyicisi ile buluştu.

Başkan Aras; “Kültür ve sanatın şehri Muğlamızda etkinliklerimiz devam edecek”

Muğla’nın kültür ve sanat şehri olduğunu söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras 10 ilçede düzenledikleri tiyatro oyunlarına yoğun ilgi gösteren vatandaşlara ve mükemmel performansları ile vatandaşlara unutulmaz anlar yaşatan tiyatro oyuncularına teşekkür etti. Başkan Aras; “Dünya Kenti Muğla vizyonu ile şehrimize hizmet ediyoruz. Birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış kültür kenti Muğlamızda vatandaşlarımızı çok değerli oyuncuların rol aldığı tiyatrolarla buluşturduk. Vatandaşlarımız da bu oyunlara büyük ilgi gösterdi. Sıcak yaz günlerinde Muğlamızda vatandaşlarımıza unutulmaz dakikalar yaşatan çok değerli tiyatro oyuncularımıza teşekkür ediyorum. Muğlamızda sanat ve kültür etkinliklerimiz devam edecek.” dedi.