Muğla'da Ula Gündüz Bakımevinin Temeli Atıldı

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Ula ilçesinde 65 çocuk kapasiteli Gündüz Bakımevi’nin temel atma törenini gerçekleştirdi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, çocukların güvenli, nitelikli ve çağdaş eğitim ortamlarında yetişmesini sağlamak amacıyla hayata geçirdiği Emin Eller Gündüz Bakımevlerini il genelinde yaygınlaştırmaya devam ediyor.

Menteşe, Fethiye, Ortaca, Yatağan, Seydikemer ve Bodrum’da 3 olmak üzere toplam 8 Gündüz Bakımevi ile hizmet veren Büyükşehir Belediyesi, diğer ilçelerde de yeni bakımevlerinin yapımı için çalışmalarını sürdürüyor.

Temel Atma Töreni Gerçekleştirildi

Ula Belediyesi’nden tahsis edilen 642 metrekarelik alanda hayata geçirilecek Emin Eller Gündüz Bakımevi’nin temel atma töreni düzenlendi. Törene; Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ev sahipliği yaptı. Törene ayrıca CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, CHP Parti Meclis Üyesi ve Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici, CHP İl Başkanı Nail Kızıl, ilçe belediye başkanları, STK temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

65 Çocuk Kapasiteli Olarak Hizmet Verecek

65 çocuk kapasiteli olarak planlanan gündüz bakımevi, taşıt trafiği ve gürültüden uzak, doğayla iç içe ve korunaklı bir alanda inşa edilecek. Projede alt katta idari ofisler ve yemekhane, üst katta ise sınıf alanları yer alacak. Engelli erişimine uygun şekilde tasarlanan yapı, çocukların açık ve kapalı alanlardan güvenli şekilde faydalanabileceği bir eğitim ortamı sunacak.

Başkan Aras: “Attığımız Bu Temel, Geleceğimizin Temeli Olacak”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Ula’da böylesine anlamlı bir törende sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bugün çocuklarımıza güvenli bir ortam sunacak, ailelerimizin yaşamını kolaylaştıracak ve kentimizin sosyal yapısını güçlendirecek Ula Gündüz Bakımevi’nin temelini atıyoruz. Attığımız bu temel, geleceğimizin temeli olacak.

Göreve geldiğimiz günden bu yana planladığımız projelerin yüzde 87’sini tamamladık. Mazeret üretmiyoruz. Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerimizle birlikte 13 ilçemizin tamamında, hiçbir siyasi ayrım gözetmeden halkımıza verdiğimiz sözleri yerine getiriyoruz.” dedi.

“Kente Eşitlikçi Bir Bakış Açısıyla Yaklaşmak Zorundayız”

Başkan Aras, “Günümüz ekonomik koşullarında ailelerin çocuklarını kreşe göndermesi oldukça zor. Biz halkımızın zor zamanlarında yanında olmaya devam ediyoruz. Aynı zamanda üreticilerimize fidan ve ekipman destekleri sağlıyoruz. Kadın yaşam merkezlerinden kreşlere, huzurevlerinden üretici desteklerine kadar birçok projeyi hayata geçiriyoruz.

Kente eşitlikçi bir bakış açısıyla yaklaşmak zorundayız. Toplumsal eşitliği sağlamak bizim en temel görevimizdir. Büyükşehir Belediyesi olarak sosyal adaleti önceleyen projelere öncelik veriyoruz. Sayın Valimiz, kurum başkanlarımız, muhtarlarımızla birlikte ortak akılla çalışıyoruz. Muğla’da, ülkemize örnek olacak bir birlik ve iş birliği anlayışını hep birlikte ortaya koyacağız.” şeklinde konuştu.

Genel Başkan Yardımcısı Zeybek: “Gündüz Bakımevlerinin Sayısını Bine Çıkaracağız”

CHP Yerel Yönetimlerden ve Dirençli Kentlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Muğla’da üçüncü günlerini geçirdiklerini belirterek, Ortaca’da başlayıp Fethiye’de devam eden açılış ve temel atma törenleriyle çok sayıda hizmeti halkın kullanımına sunduklarını söyledi.

Genel Başkan Yardımcısı Zeybek, “Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin iş birliğiyle ne kadar önemli projelere imza atıldığını gördük. Muğla, korumacı kültüre en çok ihtiyaç duyan şehirlerin başında geliyor. Muğla’nın ilçeleri, yıllardır süregelen kültürü gelecek nesillere aktarmalıdır. Muğla’nın sadece tarihi değil, kültürü, zeytini ve toprağı da korunmalıdır. Muğla’nın öne çıkan şehirler arasında yer almasının sebebi yalnızca deniz, kum ve güneş değildir; burayı değerli kılan, yıllardır yaşatılan kültürüdür.

Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel’in başkanlığında ülkemiz genelinde gündüz bakımevi sayısını bine ulaştıracağız. Açacağımız gündüz bakımevlerinin üç önemli faydası vardır. Öncelikle çocukların kaliteli bir eğitimden geçmesi açısından son derece önemlidir. İkinci olarak, çocuğunu okula bırakan annelerin çalışma hayatına katılımının önü açılmaktadır. Üçüncü fayda ise ailelerin ekonomik anlamda güçlenmesidir. Bu sayede aileler, bugünkü ekonomik koşullardan daha az etkilenmektedir.

Belediyelerimizle aralıksız hizmete devam edeceğiz. Yönetenler, vatandaşlarla aynı göz hizasında hizmet verecekler. Muğla Büyükşehir Belediyemiz genç bir ekipten oluşuyor. Kurumsal bir işleyişin olduğunu görüyorum ve ilçe belediyeleriyle aralarındaki uyumdan son derece memnun oldum. Halkın tüm sorunlarını gündeme getiren Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel’in selamlarını iletiyor, bu tesisin yapılmasında emeği geçen herkese kolaylıklar diliyorum.” ifadelerini kullandı.