Muğla’da Üreticiye Doğa Dostu Destek

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Yatağan ilçesi Katrancı Mahallesi’nde uzun yıllardır sürdürülen çam fıstığı üretiminde son yıllarda yaşanan verim kaybına karşı üreticilere çevreye zarar vermeyen doğal ilaç desteği sağlıyor.

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın “Tarlanıza Geliyoruz” projesi kapsamında bölgede yapılan saha çalışmaları sonucunda çam kozalağı emici böceği zararlısı tespit edilirken, üreticilere doğal yöntemlerle mücadele desteği verilmeye başlandı.

Zararlı Böcek Tespiti Yapıldı

Literatürde bu zararlıya karşı doğrudan kimyasal bir ilaçlı mücadele yönteminin bulunmadığını tespit eden Büyükşehir Belediyesi teknik personeli, yapılan araştırmalar sonucunda doğal yöntemlerle mücadele uygulanmasına karar verdi. Bu kapsamda üreticilere, kekikten elde edilen ve korvakrol etken maddesi içeren doğal ilaç ile yaprak gübresi desteği sağlanıyor. Uygulama süreci teknik ekipler tarafından takip edilecek.

Destekleme çalışmaları kapsamında üreticilere ayrıca azot, fosfor, potasyum, aminoasit ve silisyum içeren bitki besleme kiti de dağıtıldı.

Katrancı Mahallesi’nde Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

Destek programı kapsamında 4 Mayıs Pazartesi günü Yatağan ilçesi Katrancı Mahallesi Köy Kahvesi’nde bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıya Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Tayfun Yılmaz, Yatağan Belediye Başkanı Mesut Günay, daire başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Genel Sekreter Yılmaz’dan Doğal Mücadele Vurgusu

Sürdürülebilir tarım hedefi doğrultusunda üreticilerin yanında olduklarını ifade eden Genel Sekreter Tayfun Yılmaz, “Tarlanıza Geliyoruz projemiz kapsamında, çam kozalağı zararlısına karşı kimyasallara sığınmadan; kekikten elde ettiğimiz çevre dostu ve doğal bir yöntemle sahada mücadele başlatıyoruz.

Zeytininden çam fıstığına, her karışından bereket fışkıran bu topraklarda tarımı ve üretimi korumak en temel önceliğimiz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras'ın vizyonuyla; doğayla uyumlu, sürdürülebilir bir model inşa etmek için sahadayız, halkımızın yanındayız.” diye konuştu.

Başkan Aras: “Üreticimizin Emeğini Korumak Önceliğimiz”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Muğla’nın tarımsal değerlerini korumanın ve üreticiyi desteklemenin öncelikleri arasında yer aldığını belirterek, “Çam fıstığı, bölgemizin hem ekonomik hem de kültürel açıdan önemli bir değeri. Üreticilerimizin yaşadığı sorunlara kayıtsız kalmamız mümkün değil. Bu nedenle doğayla uyumlu, sürdürülebilir çözümlerle üretimin devamlılığını sağlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman üreticimizin yanında olmaya, onların emeğini korumaya ve Muğla’nın bereketli topraklarını geleceğe taşımaya devam edeceğiz.” dedi.

