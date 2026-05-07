  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Muğla’da yaş almış vatandaşlar için güvenli ve donanımlı yuva

Muğla’da yaş almış vatandaşlar için güvenli ve donanımlı yuva

Muğla’da yaş almış vatandaşlar için güvenli ve donanımlı yuva
Güncelleme:

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Menteşe ilçesinde bulunan ve depreme dayanıksız olduğu için yıkılan Abide Hasan Nuri Öncüer Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ni yeniden inşa ediyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Etüt ve Projeler Daire Başkanlığınca, Menteşe ilçesi Orhaniye Mahallesi’nde yapımı süren yeni huzurevi, modern yapısı ve sosyal yaşam alanlarıyla yaş almış vatandaşlara güvenli ve konforlu bir yaşam sunacak. 80 kişi kapasiteli olarak planlanan yeni huzurevi, toplam 8 bin 130 metrekare inşaat alanına sahip.

Yaş Almış Vatandaşlara Güvenli ve Çağdaş Merkez

Yeni merkezde sadece barınma değil, sosyal ve günlük yaşamı destekleyen birçok alan da yer alacak. Gündüzlü bakım odası, fizyoterapi odası, kadın ve erkek kuaför odaları, spor salonu, çocuk oyun alanı, yemekhane, çok amaçlı salon sakinlerin kullanımına sunulacak. Ayrıca peyzaj düzenlemesiyle birlikte dinlenme ve yürüyüş yapılabilecek geniş bir avlu da projede yer alıyor.

Daha güvenli, çağdaş ve ihtiyaçlara cevap verecek olan yeni huzurevinin 2026 yılının Kasım ayında tamamlanması planlanıyor.

Başkan Aras: “Büyüklerimize Yakışır Güvenli ve Modern Bir Yaşam Alanı İnşa Ediyoruz”

Yaş almış vatandaşların güvenli, sağlıklı ve huzurlu bir ortamda yaşamlarını sürdürebilmeleri için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Abide Hasan Nuri Öncüer Huzurevi’nin sadece bir bakım merkezi değil, sosyal yaşamın devam ettiği, vatandaşların kendilerini değerli hissedecekleri modern bir yaşam alanı olarak yeniden inşa edildiğini söyledi. Başkan Aras, “Merkezimiz, depreme dayanıklı, çağdaş ve donanımlı yapısıyla yaş almış vatandaşlarımıza yakışır bir yuva olacak. Muğla’mızda insan odaklı sosyal belediyecilik anlayışımızla her yaştan vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz.” dedi.

Bu Haberleri Kaçırma...

17 yaşındaki genç kıza dakikalarca süren işkence kamerada
17 yaşındaki genç kıza dakikalarca süren işkence kamerada
Defne Samyeli sahneye öyle bir çıktı ki... ''İç çamaşırsız'' tarzına yorum ve eleştiri yağdı!
Defne Samyeli sahneye öyle bir çıktı ki... ''İç çamaşırsız'' tarzına yorum ve eleştiri yağdı!
Kötü koku ihbarının altından dram çıktı: ''Bir yıldır dışarı çıkmıyorum''
Kötü koku ihbarının altından dram çıktı: ''Bir yıldır dışarı çıkmıyorum''
Türkiye'nin yeşil cennetinde pes dedirten görüntüler
Türkiye'nin yeşil cennetinde pes dedirten görüntüler
İstanbul'da dehşete düşüren olay: Kayınvalide, kızını vuran damadını öldürdü
İstanbul'da dehşete düşüren olay: Kayınvalide, kızını vuran damadını öldürdü
Altın fiyatları hızla yükselirken İslam Memiş'ten olay olacak bir tahmin geldi
Altın fiyatları hızla yükselirken İslam Memiş'ten olay olacak bir tahmin geldi
Yeşilçam'ın efsanesi yıllara meydan okuyor! 72 yaşındaki son haliyle sosyal medyayı salladı
Yeşilçam'ın efsanesi yıllara meydan okuyor! 72 yaşındaki son haliyle sosyal medyayı salladı
Survivor Nefise'ye annesinden şoke eden estetik yorumu: ''İlk günlerde senden utanıyorduk!''
Survivor Nefise'ye annesinden şoke eden estetik yorumu: ''İlk günlerde senden utanıyorduk!''
Etiketler  Muğla muğla büyükşehir belediyesi ahmet aras
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Tanju Özcan'dan mahkemede yasak aşk savunması: ''Eşime bir özür borcum var!'' Tanju Özcan'dan mahkemede yasak aşk savunması: ''Eşime bir özür borcum var!'' Vergi borçlarına 72 ay taksit, miras vergisi düzenlemesi komisyondan geçti! Vergi borçlarına 72 ay taksit, miras vergisi düzenlemesi komisyondan geçti! Hafta sonu planınızı güncelleyin: Sıcaklıklar artıyor derken sağanak yağışlar geri dönüyor! Hafta sonu planınızı güncelleyin: Sıcaklıklar artıyor derken sağanak yağışlar geri dönüyor! Uzak Şehir’de büyük veda! İzleyici anlam veremedi! Uzak Şehir’de büyük veda! İzleyici anlam veremedi! Tan Taşçı’dan Cüneyt Özdemir’e zehir zemberek yanıt: ''21 yıldır bihabersiniz!'' Tan Taşçı’dan Cüneyt Özdemir’e zehir zemberek yanıt: ''21 yıldır bihabersiniz!'' Ankara'dan bir sürpriz iddia daha: Koray Aydın geri mi dönüyor ? Ankara'dan bir sürpriz iddia daha: Koray Aydın geri mi dönüyor ? Yolyemezler çetesinin günlük 84 milyon TL'lik finans ağı dudak uçuklattı Yolyemezler çetesinin günlük 84 milyon TL'lik finans ağı dudak uçuklattı Siyasette bomba iddia: CHP’li Burcu Köksal AK Parti’ye mi geçiyor? İlk açıklama geldi Siyasette bomba iddia: CHP’li Burcu Köksal AK Parti’ye mi geçiyor? İlk açıklama geldi Son seçim anketinde nefes kesen yarış: AK Parti ve CHP ile ANP ile MHP farkları 1 puanın altında! Son seçim anketinde nefes kesen yarış: AK Parti ve CHP ile ANP ile MHP farkları 1 puanın altında! Son seçim anketi açıklandı: Erdoğan 3 muhtemel rakibinden sadece 1'ini geçebildi! Son seçim anketi açıklandı: Erdoğan 3 muhtemel rakibinden sadece 1'ini geçebildi!
Yeşilçam'ın efsanesi yıllara meydan okuyor! 72 yaşındaki son haliyle sosyal medyayı salladı Yeşilçam'ın efsanesi yıllara meydan okuyor! 72 yaşındaki son haliyle sosyal medyayı salladı Ekranların sevilen dizisi veda ediyor.. Son kez sete çıktılar; final tarihi belli oldu Ekranların sevilen dizisi veda ediyor.. Son kez sete çıktılar; final tarihi belli oldu Akaryakıtta çift yönlü değişim: Bir zam, bir indirim geldi! Şimdi bir daha indirim geliyor! Akaryakıtta çift yönlü değişim: Bir zam, bir indirim geldi! Şimdi bir daha indirim geliyor! ODTÜ’de konser karıştı; Türk bayraklı protesto sonrası ortalık savaş alanına döndü ODTÜ’de konser karıştı; Türk bayraklı protesto sonrası ortalık savaş alanına döndü Survivor Nefise'ye annesinden şoke eden estetik yorumu: ''İlk günlerde senden utanıyorduk!'' Survivor Nefise'ye annesinden şoke eden estetik yorumu: ''İlk günlerde senden utanıyorduk!'' İki kentin içme su kaynağı Sapanca Gölü'nde sevindiren manzara İki kentin içme su kaynağı Sapanca Gölü'nde sevindiren manzara Defne Samyeli sahneye öyle bir çıktı ki... ''İç çamaşırsız'' tarzına yorum ve eleştiri yağdı! Defne Samyeli sahneye öyle bir çıktı ki... ''İç çamaşırsız'' tarzına yorum ve eleştiri yağdı! AK Partili Şamil Tayyar hem AK Parti'yi hem MHP'yi uyardı: ''Bu öfkenin nerede duracağı bilinmez!'' AK Partili Şamil Tayyar hem AK Parti'yi hem MHP'yi uyardı: ''Bu öfkenin nerede duracağı bilinmez!'' Canan Karatay'dan ezber bozan en sağlıklı Türk yemeği açıklaması Canan Karatay'dan ezber bozan en sağlıklı Türk yemeği açıklaması Altın fiyatları hızla yükselirken İslam Memiş'ten olay olacak bir tahmin geldi Altın fiyatları hızla yükselirken İslam Memiş'ten olay olacak bir tahmin geldi