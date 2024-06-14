Muğla'da yeni otogar yolu hizmete açıldı

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın Kurban Bayramı öncesi hizmete açılması için söz verdiği Muğla’nın Menteşe ilçesindeki yeni otogara ulaşımı sağlayan yolda başlayan genişletme çalışmaları sonrası asfaltlanarak dört şeritli hizmete girdi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe’de yeni otogara giden Akkaya (Dirgeme) yolunda 2023 yılında başlayan yol genişletme çalışmalarında dört şeritli yol asfaltlanarak ulaşıma açıldı. Çalışma kapsamında yol, orta refüjle ayrılarak, iki gidiş iki geliş olmak üzere dört şerit oldu ve iki tarafa da kaldırım yapıldı.





Projesi uzun süre önce hazırlanan ancak şahıs arazileri olması nedeniyle davaların açıldığı ve kamulaştırma kararı çıkmadığı için çalışmaların başlayamadığı proje tamamlandı. Şehir içi trafik yoğunluğu büyük oranda azalacak olan yolda 1600 metre sıcak asfalt yapıldı. Önümüzdeki süreçte, yaya kaldırımları, yağmur suyu hatları ve çevre düzenlemesi yapılacak. Proje kapsamında yolun genişletilmesi ile birlikte Karayolları Genel Müdürlüğünün sorumluluğunda bulunan Yeni Otogar önündeki Akkaya (Dirgeme) Kavşağına kadar olan şehir içi trafiği büyük ölçüde azalacak.