  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Muğla'da yeni otogar yolu hizmete açıldı

Muğla'da yeni otogar yolu hizmete açıldı

Muğla'da yeni otogar yolu hizmete açıldı
Güncelleme:

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın Kurban Bayramı öncesi hizmete açılması için söz verdiği Muğla’nın Menteşe ilçesindeki yeni otogara ulaşımı sağlayan yolda başlayan genişletme çalışmaları sonrası asfaltlanarak dört şeritli hizmete girdi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe’de yeni otogara giden Akkaya (Dirgeme) yolunda 2023 yılında başlayan yol genişletme çalışmalarında dört şeritli yol asfaltlanarak ulaşıma açıldı. Çalışma kapsamında yol, orta refüjle ayrılarak, iki gidiş iki geliş olmak üzere dört şerit oldu ve iki tarafa da kaldırım yapıldı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın Kurban Bayramı öncesi hizmete açılması için söz verdiği Muğla’nın Menteşe ilçesindeki yeni otogara ulaşımı sağlayan yolda başlayan genişletme çalışmaları sonrası asfaltlanarak dört şeritli hizmete girdi.

Projesi uzun süre önce hazırlanan ancak şahıs arazileri olması nedeniyle davaların açıldığı ve kamulaştırma kararı çıkmadığı için çalışmaların başlayamadığı proje tamamlandı. Şehir içi trafik yoğunluğu büyük oranda azalacak olan yolda 1600 metre sıcak asfalt yapıldı. Önümüzdeki süreçte, yaya kaldırımları, yağmur suyu hatları ve çevre düzenlemesi yapılacak. Proje kapsamında yolun genişletilmesi ile birlikte Karayolları Genel Müdürlüğünün sorumluluğunda bulunan Yeni Otogar önündeki Akkaya (Dirgeme) Kavşağına kadar olan şehir içi trafiği büyük ölçüde azalacak.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın Kurban Bayramı öncesi hizmete açılması için söz verdiği Muğla’nın Menteşe ilçesindeki yeni otogara ulaşımı sağlayan yolda başlayan genişletme çalışmaları sonrası asfaltlanarak dört şeritli hizmete girdi.

Etiketler  Muğla muğla büyükşehir belediyesi ahmet aras
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Erdoğan'dan AK Parti'ye Bahçeli uyarısı: ''Aman ha...'' Erdoğan'dan AK Parti'ye Bahçeli uyarısı: ''Aman ha...'' Nagehan Alçı, eski eşi Rasim Ozan Kütahyalı’yı böyle ifşa etti Nagehan Alçı, eski eşi Rasim Ozan Kütahyalı’yı böyle ifşa etti Hasan Can Kaya genç kızı evde alıkoydu iddiası Hasan Can Kaya genç kızı evde alıkoydu iddiası Japon deprem uzmanından Türkiye uyarısı: ''33 yıldır ilk defa gördüm'' Japon deprem uzmanından Türkiye uyarısı: ''33 yıldır ilk defa gördüm'' Amedspor'a imza atan Ersun Yanal'ın imza töreninde ilginç anlar Amedspor'a imza atan Ersun Yanal'ın imza töreninde ilginç anlar Marmara Denizi istila altında: Silivri açıklarına kadar geldiler Marmara Denizi istila altında: Silivri açıklarına kadar geldiler Ne Antalya ne Bodrum ne de Çeşme... O ilimiz bayramda dolup taşacak Ne Antalya ne Bodrum ne de Çeşme... O ilimiz bayramda dolup taşacak Abdüllah Gül’ün Erdoğan’a teklifi ortaya çıktı Abdüllah Gül’ün Erdoğan’a teklifi ortaya çıktı Titanik'in Rose'u Kate Winslet'ten yıllar sonra gelen itiraf: ''Tam bir kabustu'' Titanik'in Rose'u Kate Winslet'ten yıllar sonra gelen itiraf: ''Tam bir kabustu'' Antalya'dan 45 derece sıcakta insan manzaraları Antalya'dan 45 derece sıcakta insan manzaraları
Survivor All Star'da ''çakarlı araç'' ayıbı Survivor All Star'da ''çakarlı araç'' ayıbı Onlar Türkiye'nin yaz günü üşüyenleri: 40 derece sıcakta sobayla ısındılar Onlar Türkiye'nin yaz günü üşüyenleri: 40 derece sıcakta sobayla ısındılar