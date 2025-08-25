  1. Anasayfa
Muğla'da ''Yıllar Sonra Yeniden'' Sergisi Ziyaretçilerini Bekliyor

Muğla'da ''Yıllar Sonra Yeniden'' Sergisi Ziyaretçilerini Bekliyor
Güncelleme:

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin sanatseverleri buluşturduğu Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi, önemli bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Muğla Resim Çalışanları Grubu üyelerinin eserlerinden oluşan “Yıllar Sonra Yeniden” adlı karma resim sergisi vatandaşlarla buluştu.

Sergide grubun 27 üyesine ait toplam 88 eser sanatseverlerin beğenisine sunuluyor. Çeşitli teknik ve üslupların buluştuğu sergi, 2 Eylül 2025 tarihine kadar ziyaretçilere açık olacak.

Sergide eserleri yer alan sanatçılar şöyle:

Ali Haydar Ülger, Ali Gökgedik, Nurcihan Avcu, Aslı Demircan, Osman Özbilen, Ayşen Atalan Sözbilir, Özgül Parla, Ayten Taşpınar, Rıfat Çığ, Ayten Timuroğlu, Tülay Kıntak Kozak, Başak Korkut, Ülkü Taşkın, Berrin Duma, Betül Yıldız, Coşkun Dere, Dursiye Şener, Figen Pirçok, Gülnur Efendioğlu, Hayriye Özsoy, Hümeyra Manavoğlu, Leyla Ural, Merve Pehlivan, Murat Külcüoğlu, Neriman Yetek ve Nevin Şahman.

Başkan Aras: “Sanat, Kentlerin Kimliğini Zenginleştiren En Önemli Güçlerden Biridir”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras serginin açılışında yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Sanat, kentlerin kimliğini zenginleştiren, toplumsal yaşamı daha renkli ve anlamlı kılan en önemli güçlerden biridir. Bizler, sanatçılarımıza her zaman sahip çıkmaya ve onların üretimlerini vatandaşlarımızla buluşturmaya büyük önem veriyoruz. Bu sergi, yıllar sonra yeniden bir araya gelen sanatçılarımızın emeğini ve yaratıcılığını gözler önüne seriyor. Kentimizin kültür ve sanat yaşamına değer katan tüm sanatçılarımıza teşekkür ediyor, hemşehrilerimizi bu güzel sergiyi ziyaret etmeye davet ediyorum.”

