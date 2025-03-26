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Muğlalı minikler diş sağlığını eğlenerek öğrendi

Muğlalı minikler diş sağlığını eğlenerek öğrendi
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Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Diş Hekimleri Odası iş birliğiyle Emin Eller Gündüz Bakımevi’nde miniklere ağız ve diş sağlığı eğitimi verildi. Eğitimde çocuklara erken dönemde diş sağlığının önemi anlatılırken, doğru diş fırçalama teknikleri uygulamalı olarak gösterildi.

Minik öğrencilerle bir araya gelen diş hekimleri, ağız ve diş sağlığının önemini eğlenceli ve öğretici bir şekilde anlattı. Etkinliğin sonunda miniklere, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Muğla Diş Hekimliği Odası ile birlikte hazırlanan hikâye kitapları, diş fırçası ve diş macunu hediye edildi. Çocukların erken yaşta bilinçlenmesini sağlamak ve ebeveynlerini de bilgilendirmek amacıyla verilen bu kitapla ailelerin de sürece dahil olması hedefleniyor.

Toplumun her kesiminde ağız ve diş sağlığı bilincinin oluşması için çalışmalarına devam edeceklerini belirten Muğla Diş Hekimleri Odası Şube Başkanı Doruk Alp, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Diş Hekimleri Odası Emin Eller Gündüz Bakımevi’nde sağlıklı nesillerin yetişmesi için küçük yaşlardan itibaren eğitim ve farkındalığın önemini vurguladıklarını ve geleceğin sağlıklı gülüşlerine katkı sağlamaktan büyük mutluluk duyduklarını açıkladı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Diş Hekimleri Odası iş birliğiyle Emin Eller Gündüz Bakımevi’nde miniklere ağız ve diş sağlığı eğitimi verildi. Eğitimde çocuklara erken dönemde diş sağlığının önemi anlatılırken, doğru diş fırçalama teknikleri uygulamalı olarak gösterildi.

Başkan Aras: "Halkımızın sağlığını korumaya yönelik projeler üretmeye devam edeceğiz"

Erken çocukluk döneminde edinilen alışkanlıkların önemine değinen Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Halkımızın sağlığı için meslek odalarıyla iş birliğimizi sürdürüyoruz. Diş Hekimleri Odamız erken çocukluk döneminde olan miniklerimize diş sağlığıyla ilgili farkındalık oluşturacak eğlenceli bir eğitim verdi. Erken yaşta kazanılan sağlık bilinci, hayatın ilerleyen dönemlerinde sağlıklı bireyler olarak yaşamlarını sürdürmeleri açısından son derece kıymetli. Çünkü okul öncesi dönem, birçok temel alışkanlığın şekillendiği kritik bir süreçtir. Bu dönemde oluşacak her farkındalık onların sonraki yaşamını olumlu etkiler. Bu bilinçle, çocuklarımızın sağlık bilincini artıracak eğitimlere devam edeceğiz. Aynı zamanda Diş Hekimleri Odamız ile yaptığımız protokol kapsamında, halk sağlığını korumaya yönelik ortak projeler yürütmeyi sürdüreceğiz" dedi.

Etiketler  Muğla muğla büyükşehir belediyesi ahmet aras
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