Muğla’nın Bacaları ve Japonya’nın Balıkları ile Gelen Ödül

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin 2024 yılında üyesi olduğu Mayors for Peace (Barış için Belediye Başkanları) tarafından düzenlenen 2025 Çocuk Resim Yarışması’nda Muğlalı Elif Kayra Taşkaya “Mayors for Peace Genel Sekreteri Ödülü”nü kazandı.

Dünya’nın barış üzerine çalışan en büyük kurumlarından biri olan, 2024 yılında Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin üyesi olduğu ve aktif şekilde çalışmalarına katkı sağladığı Mayors for Peace” Barış için Belediye Başkanları ağı 2025 yılında Çocuk Resim Yarışması düzenledi. Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından duyurusu yapılan “Peaceful Towns” 2025 Çocuk Resim Yarışması’na Muğla’dan Elif Kayra Taşkaya katıldı ve uluslararası jüri tarafından yapılan değerlendirme sonucunda yarışmanın en prestijli, özel ödüllerinden biri olan “Mayors for Peace Genel Sekreteri Ödülü”ne layık görüldü. Yarışmaya 19 ülke, 153 şehir 8 bin 79 eserle katıldı. Elif Kayra Taşkaya’nın eseri 8 bin 79 eser arasından seçilerek önemli bir başarıya imza attı.

Mayors for Peace üyesi şehirler tarafından yürütülen yarışmada en önemli ödüllerden birini alan Elif Kayra Taşkaya ödül alan eseri ile ilgili şunları söyledi; “Okyanuslarla çevrili Japonya’nın turuncu balıkları, ormanlarla çevrili Muğla’nın simgesi hâline gelmiş bacaların kardeşleridir. Balıklar özgürlüğe doğru yüzerken, kollarımdaki saf güvercinlerle barışa olan inancımı göstermek istedim. Sevgi, barış ve dostluk adına bu dileğin dünyadaki tüm ülkelerde gerçekleşeceğine inanıyorum.”

Başkan Aras; “Yurtta Ve Dünyada Barış İçin Her Platformda Elimizden Gelen Çabayı Göstermeye Devam Edeceğiz”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras dünyanın her coğrafyasında barışın yaşanması için mücadele eden Barış için Belediye Başkanları ağının önemli çalışmalara imza attığını söyledi ve bu ağın düzenlediği resim yarışmasında ödül alan Muğlalı Elif Kayra Taşkaya’yı tebrik etti. Başkan Aras; “Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Yurtta Barış Dünya’da Barış” sözünü şiar edinen bizler 2024 yılında Mayors for Peace (Barış için Belediye Başkanları) ağına üye olduk. Bu ağın dünya genelinde barış için yaptığı çalışmalara aktif katılıyoruz. Barış için Belediye Başkanları Ağı 2025 yılında “Peaceful Towns” Çocuk Resim Yarışması düzenledi. Bu yarışmaya Muğla’mızdan Elif Kayra Taşkaya çok anlamlı bir resimle katılarak “Mayors for Peace Genel Sekreteri Ödülü”nü kazandı. Muğlalı evladımızın çizgileri ile barışı resmetmesi, Muğla’nın bacaları ile Japonya’nın turuncu balıklarının kardeş olduğunu beyaz güvercinlerin kanatları altında anlatması geleceğimiz çocukların ne kadar güçlü, pozitif, yapıcı düşüncelere sahip olduğunu gösteriyor. Elif Kayra Taşkaya bizleri hem gururlandırdı hem de çok mutlu etti. Tertemiz düşünceleri, kıtaları barış ve sevgiyle birleştiren resmi için evladımızı bir kez daha kutluyorum. Sevgi ve mutluluğun hakim olduğu, yurtta ve dünyada barış için her platformda elimizden gelen çabayı göstermeye devam edeceğiz.”