Muğla’nın ''Dünya Kenti'' vizyonuna Avrupa’dan onay: Muğla Büyükşehir CIVITAS ağına kabul edildi

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Komisyonu’nun sürdürülebilir kentsel hareketlilik alanındaki en prestijli ağlarından biri olan CIVITAS’a (Avrupa Sürdürülebilir ve Akıllı Kentsel Hareketlilik Ağı: City-Vitality-Sustainability) üye oldu.

19 Mart 2026 tarihinde imzalanan deklarasyonla Muğla; İstanbul, Ankara ve İzmir gibi metropollerle birlikte bu stratejik ağda yer alan Türkiye'deki 20 belediyeden biri olma başarısını gösterdi.

Sürdürülebilir Ulaşımda Avrupa ile Ortak Adımlar

Çalışmalarına 2002 yılında başlayan ve Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamındaki karbon nötr hedeflerine ulaşılmasında kilit rol oynayan CIVITAS, şehirlerin ulaşım stratejilerini karbonsuzlaştırma odaklı geliştirmelerini sağlıyor. Avrupa’nın 380’den fazla şehrini bir araya getiren topluluk; akıllı, temiz ve sürdürülebilir hareketlilik çözümleri üretmek için 10 temel tematik alanda çalışmalar yürütüyor.

Muğla’dan Sürdürülebilirlik Taahhüdü

Muğla Büyükşehir Belediyesi, CIVITAS Şehir Deklarasyonu’nu imzalayarak sürdürülebilir kentsel hareketliliği herkes için bir gerçekliğe dönüştürme kararlılığını beyan etti. Bu üyelik kapsamında Muğla; diğer kentlerin ilerlemeleri ve başarıları hakkında bilgi edinme, iddialı kentsel hareketlilik politikalarının uygulanmasına ilişkin deneyimlerini paylaşma, CIVITAS araç ve önlemleri kapsamındaki kategorilerin mümkün olduğunca çoğunu ele alarak bütüncül bir yaklaşım izlemeyi taahhüt etti.

Yeni Projeler ve Fon Fırsatları Kapıda

Bu ağ sayesinde Büyükşehir Belediyesi, Avrupa şehirleriyle ortak projeler geliştirme fırsatı yakalarken, aynı zamanda sürdürülebilir hareketlilik projeleri için yeni fon kaynaklarına erişim imkânı da bulacak. Şehirlerarası bilgi alışverişi ile yenilikçi ulaşım çözümlerinin Muğla genelinde yaygınlaştırılmasına öncülük edilecek.

Başkan Aras: “Muğla’nın Geleceği İçin Uluslararası Adımlar Atıyoruz”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Muğla’nın CIVITAS ağına kabul edilmesine ilişkin yaptığı açıklamada, bu gelişmenin kentin uluslararası vizyonu açısından önemli bir adım olduğunu belirtti. Başkan Aras, “Muğla’mızın Avrupa’nın en saygın sürdürülebilir ulaşım ağlarından biri olan CIVITAS’a kabul edilmesi, ‘Dünya Kenti’ vizyonumuzun somut bir göstergesidir. Bu üyelikle birlikte hem Avrupa’daki iyi uygulamaları yakından takip etme hem de kendi çalışmalarımızı uluslararası platformda paylaşma fırsatı yakalayacağız.” dedi.

Sürdürülebilir ulaşımın geleceğin en önemli başlıklarından biri olduğuna dikkat çeken Başkan Aras, “Karbon salımını azaltan, çevreye duyarlı ve insan odaklı ulaşım çözümlerini Muğla genelinde yaygınlaştırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. CIVITAS ağı sayesinde yeni projeler geliştirecek, uluslararası iş birlikleri kuracak ve kentimize yeni finansman kaynakları kazandıracağız. Hedefimiz, doğasını koruyan, yaşam kalitesi yüksek ve sürdürülebilir ulaşım altyapısına sahip örnek bir Muğla yaratmak.” ifadelerini kullandı.

Bu Haberleri Kaçırma...

Yeni imajıyla ''boşanmak yaramış'' dedirten güzel şarkıcıdan estetik itirafı
Yeni imajıyla ''boşanmak yaramış'' dedirten güzel şarkıcıdan estetik itirafı
Doğa tutkunu gencin kurduğu foto kapanlar Marmara Bölgesi'nin gizemli canlılarını ortaya çıkardı
Doğa tutkunu gencin kurduğu foto kapanlar Marmara Bölgesi'nin gizemli canlılarını ortaya çıkardı
Yüzde 100 elektrikli yeni Volkswagen Polo ortaya çıktı; işte karşınızda 630 km menziliyle ID.3 Neo..
Yüzde 100 elektrikli yeni Volkswagen Polo ortaya çıktı; işte karşınızda 630 km menziliyle ID.3 Neo..
Survivor'da Murat Arkın, Bayhan, Engincan ve Can Berkay düellosunda elenen isim belli oldu
Survivor'da Murat Arkın, Bayhan, Engincan ve Can Berkay düellosunda elenen isim belli oldu
Tam 16 kilo verip bambaşka bir görüntüye kavuşan ünlü oyuncu sırrını ilk kez açıkladı!
Tam 16 kilo verip bambaşka bir görüntüye kavuşan ünlü oyuncu sırrını ilk kez açıkladı!
Meteoroloji'den yeniden kuvvetli yağış alarmı: Bahara kış molası geldi, sağanaklar kapıda!
Meteoroloji'den yeniden kuvvetli yağış alarmı: Bahara kış molası geldi, sağanaklar kapıda!
Türkiye'de ikinci el otomobilde 2026''nın en çok satan modelleri belli oldu!
Türkiye'de ikinci el otomobilde 2026''nın en çok satan modelleri belli oldu!
Belediyede korkunç cinayet! Belediye Başkanının akrabası öldürüldü
Belediyede korkunç cinayet! Belediye Başkanının akrabası öldürüldü
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Belediyede korkunç cinayet! Belediye Başkanının akrabası öldürüldü Belediyede korkunç cinayet! Belediye Başkanının akrabası öldürüldü Survivor'da Murat Arkın, Bayhan, Engincan ve Can Berkay düellosunda elenen isim belli oldu Survivor'da Murat Arkın, Bayhan, Engincan ve Can Berkay düellosunda elenen isim belli oldu Uzak Şehir'in akibeti belli oldu... İzleyiciden ''final yapın bitsin'' resti Uzak Şehir'in akibeti belli oldu... İzleyiciden ''final yapın bitsin'' resti Yüzde 100 elektrikli yeni Volkswagen Polo ortaya çıktı; işte karşınızda 630 km menziliyle ID.3 Neo.. Yüzde 100 elektrikli yeni Volkswagen Polo ortaya çıktı; işte karşınızda 630 km menziliyle ID.3 Neo.. Türkiye'de ikinci el otomobilde 2026''nın en çok satan modelleri belli oldu! Türkiye'de ikinci el otomobilde 2026''nın en çok satan modelleri belli oldu! 2026 yılı vekaletle kurban kesim bedelleri açıklandı 2026 yılı vekaletle kurban kesim bedelleri açıklandı Yandaş medya ''kral çıplak'' dedi! İktidara yakın medya Mehmet Şimşek'in ipini çekti! Yandaş medya ''kral çıplak'' dedi! İktidara yakın medya Mehmet Şimşek'in ipini çekti! Çalışanlara müjde: Sadece 3,5 gün izinle 39 günde 20 gün tatil fırsatı! Çalışanlara müjde: Sadece 3,5 gün izinle 39 günde 20 gün tatil fırsatı! Komşuların ''halı silkeleme'' kavgası dehşetle bitti! Komşuların ''halı silkeleme'' kavgası dehşetle bitti! CHP'li bir belediye başkanı için daha soruşturma talebi! CHP'li bir belediye başkanı için daha soruşturma talebi!
ABD'den AK Partili ismin vize başvurusuna ''Türkiye'ye geri dönmezsin'' reddi! ABD'den AK Partili ismin vize başvurusuna ''Türkiye'ye geri dönmezsin'' reddi! SUV tutkunlarının merakla beklediği yüzde 100 elektrikli, 4x4 SUV Türkiye'de! SUV tutkunlarının merakla beklediği yüzde 100 elektrikli, 4x4 SUV Türkiye'de! Meteoroloji'den yeniden kuvvetli yağış alarmı: Bahara kış molası geldi, sağanaklar kapıda! Meteoroloji'den yeniden kuvvetli yağış alarmı: Bahara kış molası geldi, sağanaklar kapıda! İslam Memiş'ten korkutan uyarı! Yatırımcıları 'büyük reset geliyor' deyip 'yasal soygun' için uyardı İslam Memiş'ten korkutan uyarı! Yatırımcıları 'büyük reset geliyor' deyip 'yasal soygun' için uyardı Tam 16 kilo verip bambaşka bir görüntüye kavuşan ünlü oyuncu sırrını ilk kez açıkladı! Tam 16 kilo verip bambaşka bir görüntüye kavuşan ünlü oyuncu sırrını ilk kez açıkladı! Sosyal medyanın canlı yayıncı polisi yakalandı! Sosyal medyanın canlı yayıncı polisi yakalandı! TCMB Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay sessiz sedasız görevinden ayrıldı TCMB Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay sessiz sedasız görevinden ayrıldı Yeni imajıyla ''boşanmak yaramış'' dedirten güzel şarkıcıdan estetik itirafı Yeni imajıyla ''boşanmak yaramış'' dedirten güzel şarkıcıdan estetik itirafı Doğa tutkunu gencin kurduğu foto kapanlar Marmara Bölgesi'nin gizemli canlılarını ortaya çıkardı Doğa tutkunu gencin kurduğu foto kapanlar Marmara Bölgesi'nin gizemli canlılarını ortaya çıkardı Trendyol 1. Lig futbolcusu bir takımı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şikayet etti: ''Kayırıyorlar!'' Trendyol 1. Lig futbolcusu bir takımı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şikayet etti: ''Kayırıyorlar!''