Muğla’nın ''Dünya Kenti'' vizyonuna Avrupa’dan onay: Muğla Büyükşehir CIVITAS ağına kabul edildi

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Komisyonu’nun sürdürülebilir kentsel hareketlilik alanındaki en prestijli ağlarından biri olan CIVITAS’a (Avrupa Sürdürülebilir ve Akıllı Kentsel Hareketlilik Ağı: City-Vitality-Sustainability) üye oldu.

19 Mart 2026 tarihinde imzalanan deklarasyonla Muğla; İstanbul, Ankara ve İzmir gibi metropollerle birlikte bu stratejik ağda yer alan Türkiye'deki 20 belediyeden biri olma başarısını gösterdi.

Sürdürülebilir Ulaşımda Avrupa ile Ortak Adımlar

Çalışmalarına 2002 yılında başlayan ve Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamındaki karbon nötr hedeflerine ulaşılmasında kilit rol oynayan CIVITAS, şehirlerin ulaşım stratejilerini karbonsuzlaştırma odaklı geliştirmelerini sağlıyor. Avrupa’nın 380’den fazla şehrini bir araya getiren topluluk; akıllı, temiz ve sürdürülebilir hareketlilik çözümleri üretmek için 10 temel tematik alanda çalışmalar yürütüyor.

Muğla’dan Sürdürülebilirlik Taahhüdü

Muğla Büyükşehir Belediyesi, CIVITAS Şehir Deklarasyonu’nu imzalayarak sürdürülebilir kentsel hareketliliği herkes için bir gerçekliğe dönüştürme kararlılığını beyan etti. Bu üyelik kapsamında Muğla; diğer kentlerin ilerlemeleri ve başarıları hakkında bilgi edinme, iddialı kentsel hareketlilik politikalarının uygulanmasına ilişkin deneyimlerini paylaşma, CIVITAS araç ve önlemleri kapsamındaki kategorilerin mümkün olduğunca çoğunu ele alarak bütüncül bir yaklaşım izlemeyi taahhüt etti.

Yeni Projeler ve Fon Fırsatları Kapıda

Bu ağ sayesinde Büyükşehir Belediyesi, Avrupa şehirleriyle ortak projeler geliştirme fırsatı yakalarken, aynı zamanda sürdürülebilir hareketlilik projeleri için yeni fon kaynaklarına erişim imkânı da bulacak. Şehirlerarası bilgi alışverişi ile yenilikçi ulaşım çözümlerinin Muğla genelinde yaygınlaştırılmasına öncülük edilecek.

Başkan Aras: “Muğla’nın Geleceği İçin Uluslararası Adımlar Atıyoruz”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Muğla’nın CIVITAS ağına kabul edilmesine ilişkin yaptığı açıklamada, bu gelişmenin kentin uluslararası vizyonu açısından önemli bir adım olduğunu belirtti. Başkan Aras, “Muğla’mızın Avrupa’nın en saygın sürdürülebilir ulaşım ağlarından biri olan CIVITAS’a kabul edilmesi, ‘Dünya Kenti’ vizyonumuzun somut bir göstergesidir. Bu üyelikle birlikte hem Avrupa’daki iyi uygulamaları yakından takip etme hem de kendi çalışmalarımızı uluslararası platformda paylaşma fırsatı yakalayacağız.” dedi.

Sürdürülebilir ulaşımın geleceğin en önemli başlıklarından biri olduğuna dikkat çeken Başkan Aras, “Karbon salımını azaltan, çevreye duyarlı ve insan odaklı ulaşım çözümlerini Muğla genelinde yaygınlaştırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. CIVITAS ağı sayesinde yeni projeler geliştirecek, uluslararası iş birlikleri kuracak ve kentimize yeni finansman kaynakları kazandıracağız. Hedefimiz, doğasını koruyan, yaşam kalitesi yüksek ve sürdürülebilir ulaşım altyapısına sahip örnek bir Muğla yaratmak.” ifadelerini kullandı.