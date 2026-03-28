Muğla'nın Dünya Şampiyonu Emircan Haney Halk Oylaması ile ''Yılın Okçusu'' seçildi

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Dünya Şampiyonu milli okçusu Emircan Haney halk oylaması ile belirlenen “Yılın Okçusu” ödülünü kazandı.

Çin’in Nanjing kentinde düzenlenen 2025 Hyundai Dünya Kupası Finallerinde altın madalya kazanarak Dünya Şampiyonu olan Muğla Büyükşehir Belediyesi sporcusu Emircan Haney, Dünya Okçuluk Federasyonu (World Archery) tarafından verilen “Yılın Okçusu” ödülünü kazandı. Dünya genelinde gerçekleştirilen ve kazananın küresel halk oylamasıyla belirlendiği Yılın Okçusu ödül oylama süreci 13 Şubat 2026’ya kadar sürdü ve oylama sonucu kazanan 27 Mart Cuma saat 19.00’da açıklandı.

Emircan Haney; “Bu Ödül Hayallerinin Peşinden Giden Tüm Gençlere Umut Olsun”

Küresel halk oylaması ile belirlenen, dünya okçuluğunun en prestijli bireysel ödüllerinden birini kazanan Emircan Haney “Yılın Okçusu” seçilmesinin gururunu yaşadığını söyledi ve oy veren herkese teşekkür etti. Emircan Haney; “2025 yılında Dünya Şampiyonu olarak kariyerimin en başarılı dönemini yaşadım. Şimdi ise Dünya Okçuluk Federasyonu tarafından aday gösterilerek yılın okçusu seçilmenin gururunu yaşıyorum. 15 yıllık okçuluk hayatımda bugün en özel anı yaşıyorum. Bu ödülün halk oylaması ile verilmesi benim için çok değerli. Bana inanan, oy veren herkese teşekkür ederim. Başarımın mimarı, yolumu aydınlatan antrenörüm Ejder Sözen’e minnettarım. Hedeflerim doğrultusunda aynı kararlılık ve azimle çalışmaya devam edeceğim. Bu ödül sadece benim değil, hayallerinin peşinden giden tüm gençler için umut olsun.”dedi.

Başkan Aras; “Dünya Şampiyonluğundan sonra Dünya’da Yılın Okçusu Seçilen Emircan Haney ile Gurur Duyuyoruz”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras Dünya Şampiyonluğu’ndan sonra, yılın okçusu seçilme başarısını da gösteren Emircan Haney’i ve antrenörü Ejder Sözen’i kutladı ve bu başarıları ile Muğla’ya ve ülkemize büyük bir gurur yaşattıklarını söyledi.

Başkan Aras; “2025 yılında okçulukta tarih yazan, Dünya Şampiyonluğu’nu ülkemize kazandıran Büyükşehir Belediyesi okçumuz Emircan Haney büyük bir başarıya daha imza atarak küresel halk oylaması ile belirlenen yılın okçusu ödülünü de ülkemize getirdi. Dünya genelinde vatandaşların oyları ile Muğlamızın evladı Emircan Haney yılın okçusu seçildi. Bu gururu bizlere yaşatan, gençlere örnek olan başta Emircan Haney olmak üzere antrenörümüz Ejder Sözen’i de yürekten kutluyorum. Elde ettikleri başarılı sonuçlarla gençlerimizin isteyince neleri başarabileceklerini gösterirken Muğlamızı, ülkemizi de en üst seviyede temsil ettiler ve tanıttılar. Büyükşehir Belediyesi olarak spora, sporcuya destek olmaya, gençlerimizin ulusal ve uluslararası turnuvalarda başarılarıyla bayrağımızı dalgalandırmasını sağlamaya devam edeceğiz.”