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Muğla'nın minikleri hem eğlendi hem öğrendi

Muğla'nın minikleri hem eğlendi hem öğrendi
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Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri kırsal mahallelerde bulunan 93 okulu ziyaret ederek 7 bin 843 öğrenciye afet ve acil durum eğitimi verdi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi kırsal mahallelerde bulunan okullarda öğrencilere yangın güvenliği, afet farkındalığı ve uygulamalı acil durum müdahaleleri konularında eğitim verdi.

7 Bin 843 Öğrenciye Eğitim verildi

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, il genelindeki kırsal eğitim seferberliği başlattı. 3 aylık süre içerisinde kırsal mahallelerdeki 93 okulu ziyaret eden itfaiye ekipleri 7 bin 843 öğrenciye afet ve acil durum yönetimi konusunda kapsamlı eğitim verdi. İtfaiye ekipleri eğitimlerin yanı sıra öğrencilere 10 bin adet boyama kitabı dağıttı.

 Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Eğitim Amiri Mehmet Haluk Önen “Kırsal mahallelerde öğrencilerin küçük yaşlardan itibaren bilinçli bireyler olarak yetişmesi için afet ve acil durum eğitimleri düzenledik. Eğitimlerde yangın ve diğer afetlere karşı alınan önlemler sayesinde can ve mal kaybı riskini minimize edilmesini hedefledik. Kırsal mahallelerde bulunan okullarda eğitimlerimiz 2025 yılında da devam edecek” dedi.

 Başkan Aras; “İnsanların erken yaşta aldığı eğitimler, öğrendiği bilgiler geleceklerini şekillendirir”

 Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras büyük yangınlar atlatan Muğla’da sorumlu ve bilinçli nesiller yetişmesi için eğitime büyük önem verdiklerini söyledi ve kırsal mahallelerdeki okullarda afet ve acil durum eğitimlerinin 2025 yılında da devam edeceğini belirtti.

 Başkan Aras; “Atalarımızın “Ağaç yaşken eğilir” atasözü bize çok şey anlatır. İnsanların erken yaşta aldığı eğitimler, öğrendiği bilgiler geleceklerini şekillendirir. Bizlerde, Büyükşehir Belediyesi olarak eğitime, bilgiye büyük önem veriyoruz. Özellikle geleceğimizin teminatı çocuklarımızın her konuda bilgili, donanımlı yetişmesi, ülkesine, şehrine yararlı bireyler olması için çalışıyoruz. Büyük yangınlar yaşayan Muğla’mızda özelikle kırsal mahallelerde eğitim gören evlatlarımızı okullarında ziyaret ederek yangın eğitimleri verdik ve 7 bin 843 öğrencimize ulaştık. Hepsi birer fidan olan bu evlatlarımız aldıkları eğitimler sayesinde karşılaşacakları herhangi bir itfai olay karşısında daha donanımlı ve hazırlıklı olacak. Yaşadıkları şehri korumak için aldıkları bilgilerle elinden geleni yapacak.” dedi.

Öğrencilere Verilen Eğitimler

 Yangın Güvenliği: Yangınların oluşum sebepleri, yangın anında yapılması gerekenler ve yangının yayılmasını engellemeye yönelik alınması gereken önlemler detaylı bir şekilde anlatıldı.

Afet Farkındalığı: Deprem, sel ve diğer doğal afetlere karşı hazırlıklı olmanın önemi vurgulandı. Ayrıca, afet anında yapılması gereken doğru müdahaleler hakkında öğrencilere bilgiler verildi.

Uygulamalı Eğitimler: Öğrencilere yangın söndürme cihazlarının nasıl kullanılacağı, tahliye planlarının nasıl yapılacağı ve diğer temel afet güvenlik uygulamaları hakkında pratik eğitimler verildi.

 

Etiketler  Muğla muğla büyükşehir belediyesi ahmet aras
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