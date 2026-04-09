Muğla'ya 2 Yılda 54 Yeni Otobüs Hattı

Muğla Büyükşehir Belediyesi, son iki yılda 13 ilçede 127 mahalleyi kapsayan 54 yeni toplu taşıma hattı hizmete alarak kentin en ücra noktalarına kadar kesintisiz ulaşım sağlandı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde ulaşım altyapısını güçlendirmek ve vatandaşların hayatını kolaylaştırmak amacıyla toplu taşıma hatlarının sayısını artırdı. Son iki yıl içerisinde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında 13 ilçede toplam 127 mahalleyi kapsayan 54 yeni toplu taşıma hattı hizmete sunuldu.

Kırsal Mahallelere Kesintisiz Ulaşım İmkânı

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığının çalışmalarıyla hayata geçirilen yeni hatlar, daha önce toplu taşıma imkânı sınırlı olan veya hiç bulunmayan mahalleleri kapsıyor. Bu çalışma ile özellikle coğrafi olarak dağınık yerleşim yapısına sahip Muğla’da, ulaşımın her noktaya erişilebilir hale getirilmesi hedefleniyor. Yeni hatlar sayesinde vatandaşlar, sağlık, eğitim, kamu hizmetleri ve ticari merkezlere daha hızlı ve ekonomik şekilde ulaşabiliyor.

Başkan Aras: “13 İlçede Geniş Kapsamlı Ulaşım Ağı”

Vatandaşların talepleri doğrultusunda gerekli saha analizleri yapıldıktan sonra hatların planlanarak hayata geçirildiğini ifade eden Kıyı ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir belediye Başkanı Ahmet Aras tüm ilçelerde geniş kapsamlı ulaşım ağı oluşturmayı amaçladıklarını söyledi. Başkan Aras, “Uygulama kapsamında Muğla’mızın tüm ilçelerinde dengeli bir ulaşım ağı oluşturulmasına özen gösteriyoruz. Artan nüfus ve turizm hareketliliğini de göz önünde bulundurarak yeni hat planlamalarına devam edeceğiz.” dedi.

