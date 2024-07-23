Muharrem ayında aşureler Sarıyer Belediyesi'nden

Sarıyer Belediyesi, Muharrem ayı nedeniyle hazırlanan aşureleri komşularıyla paylaştı. 30 farklı noktada kurulan stantlarda 30 bin soğuk ve 4 bin 500 sıcak aşure Sarıyerlilere ikram edildi. Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu, Muharrem ayında tutulan oruçlar ve edilen duaların Hak katında kabul olması temennisinde bulunarak, ''Bolluk ve bereketin simgesi aşureyi komşularımızla paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz.'' dedi.

Muharrem ayı dolayısıyla tutulan 12 günlük orucun ardından Sarıyer Belediyesi’nin hazırlattığı binlerce aşure, ilçenin birçok noktasında kurulan stantlarda Sarıyerlilere ikram edildi. Resmi kurumlar, hastane ve cami önlerinde, Sarıyer ve Ayazağa Merkez, Maslak ve Hacıosman metro girişleri ile Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde yapılan soğuk ve sıcak aşure ikramıyla Muharrem ayının bolluk ve bereketini komşularına yaşatan Sarıyer Belediyesi’nin aşure programı 6 gün sürdü.

“AŞUREMİZİ PAYLAŞMANIN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ”

Programlarda komşularıyla bir araya gelen Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu, Muharrem ayında tutulan oruçlar ve edilen duaların kabul olması temennisinde bulunarak, “Yas-ı Matem ayı yüreklere işlenmiş acının bir daha yaşanmaması dileğiyle oruç tutan komşularımızın oruç açma lokmasına ortak olduk. Bolluk ve bereketin, barışın ve kardeşliğin ifadesi olarak hazırladığımız aşurelerimizi komşularımıza ikram etmenin mutluluğunu yaşadık. Ülkemizin ve tüm insanlığın bir daha böyle acı olayları yaşamamasını diliyorum. Allah bir daha bizlere Kerbela’yı yaşatmasın. Birliğimiz daim olsun” dedi.