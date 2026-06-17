Muharrem Ayının İlk Orucu Kartal Cemevi’nde Açıldı

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Muharrem ayının ilk gününde Kartal Cemevi Vakfı'nda düzenlenen oruç açma lokmasında vatandaşlarla bir araya gelerek manevi atmosferi paylaştı.

Kartal Cemevi Vakfı’nda başlayan programda, Muharrem Matem Ayı'nın anlam ve önemine dikkat çekilerek birlik, beraberlik ve dayanışma mesajları verildi.

Programa; Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Belediye Başkan Vekili Olcay Özgön, Belediye Başkan Yardımcıları Dr. Dilek Kars, Mustafa Ağdaş, Meclis Başkan Vekili Özlem Bulut, Belediye Meclisi Üyeleri Özkan Özdemir, Ali Aluç, Umutcan Kıskanç ve Aybar Kara katıldı.

İlk oruçlar dualarla açıldı

Cemevi Dedesi Celal Özer’in okuduğu duanın ardından Muharrem ayının ilk orucu açıldı. Başkan Gökhan Yüksel ve belediye protokolü program boyunca vatandaşlarla yakından ilgilendi.

Muharrem ayının barış ve huzur getirmesini dileyen Başkan Gökhan Yüksel, şu ifadeleri kullandı: “Yas-ı Muharrem Ayı’nın sevgiye, hoşgörüye, kardeşliğe ve dayanışmaya vesile olmasını diliyorum. Tutulan oruçların, paylaşılan lokmaların ve edilen duaların Hak katında kabul olmasını temenni ediyorum. Muharrem ayının tüm komşularımıza ve tüm insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesini diliyorum.”