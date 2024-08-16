Muhittin Böcek'ten Başkan Kotan'a ziyaret

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan’ı makamında ziyaret etti. Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan Başkan Böcek’i, “Evinize hoş geldiniz” diyerek karşıladı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan’a ziyarette bulundu. Başkan Böcek’i makamında ağırlayan Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, “Öncelikle evinize hoş geldiniz. Burada 20 yıl belediye başkanlığı yaptınız. Uyguladığınız projeler, yaptığınız güzel işlerle buradaki etkinizini hissediyorum. Biz de sizin koyduğunuz çıtayı yükselteceğiz” dedi.

Uluslararası Feslikan Yaz Şenlikleri’ni bu yıl birlikte gerçekleştirdiklerini, bu birliktelik ile örnek olduklarını dile getiren Başkan Kotan, “Şenliğimizde güzel bir güç birliği oluşturduk. Çok güzel bir şenlik oldu. Sizin tecrübeleriniz bizim için çok önemli. Birlikteliğimizle herkese örnek de olduk. Bu 5 yılda beraberlik içerisinde hareket etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Doğup büyüdüğü Konyaaltı’nda 20 yıl belediye başkanlığı yaptığını vurgulayan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de, Başkan Kotan’a görevinde başarılar diledi. Başkan Böcek, “Doğup büyüdüğüm bu topraklarda 20 yıl belediye başkanlığı yaptım. Konyaaltı Belediyesi binamızda burada sizlerle olmak güzel. Azimle gururla 5 yıl daha hep birlikte güzel Antalya’mız, Konyaaltı’mız ve tüm ilçelerimiz için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.