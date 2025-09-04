Muhittin Böcek'ten Konyaaltı Meclisi'ne anlamlı mesaj

  1. Anasayfa
Konyaaltı Belediye Meclisi Eylül Ayı Olağan Toplantısı, Belediye Başkanı Cem Kotan başkanlığında gerçekleşti. Mecliste, tutuklu bulunan ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı iken İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Muhittin Böcek’in gönderdiği mesaj okundu.

Konyaaltı Belediye Meclisi Eylül Ayı Olağan Toplantısı, oy birliğiyle alınan karar doğrultusunda verilen bir aylık tatilin ardından, Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan başkanlığında, Beydağları Meclis Salonu’nda gerçekleşti. Toplantıda, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz alan Meclis Üyesi Özlem Şahin, tutuklu bulunan ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı iken İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Muhittin Böcek’in göndermiş olduğu mesajı okudu. Muhittin Böcek, mesajında şu sözlere yer verdi: “Sevgili Konyaaltı’m. Emeğim, göz nurum, doğup büyüdüğüm topraklarım. Değerli yol arkadaşlarım, tatilden sonra gerçekleştireceğiniz meclis toplantısında alacağınız kararların Konyaaltı’mıza ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Haksız bir ithamla dört duvar arasında olsam da gönlüm Konyaaltı’nın sahibinde, sizlerle. Adaletin er yada geç tecelli edeceğine inanıyorum. Başta Cem Başkan’ımız olmak üzere, meclis üyelerimize, çalışma arkadaşlarımıza ve tüm Konyaaltılı hemşehrilerime derin sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Sevgiyle kalın, adaletle kalın, Cumhuriyetle kalın, Atatürkle kalın” 

Konyaaltı Belediyesi Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı, görüşülen gündem maddelerinin ardından sona erdi.

