Muhtarlara ''Akıllı Atık Toplama Sistemi'' sunumu yapıldı

Bodrum Belediyesi’nin uyguladığı ''Akıllı Atık Toplama Sistemi'' Karaova bölgesi muhtarlarına tanıtıldı.

Pilot bölge seçilen Konacık Mahallesi'de uygulanan ve büyük ölçüde verim alınan sistem, Etrim Tarım Kampı’nda Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen sunumla, Mumcular bölgesinde yaygınlaştırmak amacıyla muhtarlara anlatıldı.

‘’Çok Amaçlı Çöp Araçları’’na (ÇAÇA) uygulanan araç takip sistemiyle zamandan, maliyetten ve personelden sağlanan tasarrufların anlatıldığı sunumda büyük ölçüde azaltılan masrafların yanı sıra personel iş gücünü de hafifleterek bu iş gücünü farklı alanlara yönlendirilebileceği ifade edildi.

Sunuma katılan Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz yaptığı konuşmada, ‘’Akıllı Kent Yönetimi’’nin temelinde ‘’Akıllı Atık Toplama Sistemi’’nin olduğunu dile getirdi.

Yılmaz, konuşmasının devamında; ‘’Şu an için Mumcularda kronikleşmiş bir çöp problemi yok fakat bu olmayacağı anlamına gelmez. Nüfus artışını yüzdeye vurduğumuzda en fazla artış bu bölgede. Bu çöp probleminin önümüzdeki süreçte olmaması adına ve bölgenin coğrafi olarak uygun olması sebebiyle bu sistemi Mumcular’a uygulayarak katkı sunmak istiyoruz. Hem hijyen anlamında, hem çöpün sağlıklı toplanması adına hem de şeklen vatandaşlarımız için çok faydalı bir sistem.’’ dedi.

‘’Akıllı Atık Toplama Sistemi’’nin aynı zamanda sera gazı salınımının azaltılmasında da önemli bir rol oynadığına dikkat çekilen sunumun sonunda muhtarlara ‘’Çok Amaçlı Çöp Araçları’’nın uygulamalı olarak çalışma sistemi gösterildi.