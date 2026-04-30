  4. MUPA Beceri Projesi ile Muğlalı Gençler Uygulamalı Öğreniyor

MUPA Beceri Projesi ile Muğlalı Gençler Uygulamalı Öğreniyor

MUPA Beceri Projesi ile Muğlalı Gençler Uygulamalı Öğreniyor
Güncelleme:

Muğla Büyükşehir Belediyesi iştiraki MUPA “Beceri Projesi” ile gençlerin eğitim ve uygulamayı aynı anda öğrenmesini sağlıyor.

 Muğla Planlama Ajansı’nın gençlerin geleceğe ilişkin beklenti ve kaygılarını ortaya koyan araştırması doğrultusunda geliştirilen MUPA Beceri Projesi kapsamında uygulamalı eğitim süreci devam ediyor. MUPA koordinasyonunda ve Muğla İl Millî Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen program çerçevesinde, Muğla Şehit Ziya İlhan Dağdaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Sıhhi Tesisat ve İklimlendirme Bölümü öğrencileri uygulamalı eğitim sürecine katıldı.

 MUPA Beceri Projesi ile mesleki eğitimin uygulama boyutunun güçlendirilmesi amaçlanıyor. Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) destekli program kapsamında öğrenciler, atık su arıtma tesisleri ve altyapı uygulama sahalarında yürütülen çalışmaları yerinde gözlemliyor. MUSKİ’de görevli teknik personel tarafından verilen teorik derslerle desteklenen programda, öğrenciler belirli aralıklarla sahaya çıkarılarak eğitimde işlenen konuların uygulamadaki karşılığını doğrudan görme imkânı buluyor. Program kapsamında öğrencilerin gelişim süreçleri izlenirken, belirli yeterlilikleri sağlayan öğrenciler için MUSKİ bünyesinde staj ve devamında istihdam imkânı oluşturulması hedefleniyor.

MUPA’dan Gençlerin Gözünden Kent ve Gelecek Araştırması

MUPA tarafından 1537 gençle gerçekleştirilen “Gençlerin Gözünden Kent ve Gelecek” araştırmasına göre gençlerin yüzde 47,8’i kendini mutsuz, yüzde 60,1’i ise geleceğe karşı umutsuz hissediyor. Araştırmada ayrıca sosyal hayata katılımın önündeki en önemli engelin yüzde 51,3 ile ekonomik yetersizlik olduğu, gençlerin yüzde 31,3’ünün ise eğitimde fırsat eşitsizliğini önemli bir sorun olarak gördüğü tespit edildi.

MUPA Başkanı Tansu Özcan; “Beceri Projesi ile amacımız gençlerin teknik kapasitesini artırırken  kentle bağını güçlendirmek”

  Muğla Planlama Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Tansu Özcan ise projenin yalnızca bir eğitim programı olmadığını vurgulayarak, “Yaptığımız analizler, gençlerin yeterli yönlendirme ve uygulama imkânı bulamadığında sistemin dışında kalma riskinin arttığını ortaya koyuyor. Bu modelle öğrencileri doğrudan üretim süreçleriyle buluşturuyoruz. Amaç, teknik kapasiteyi artırırken gençlerin kentle bağını güçlendirmek” dedi.

Başkan Aras; “Eğitim İle Uygulama Arasında Güçlü Bir Bağ Olmalı”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras geleceğin teminatı gençlerin yetişmesi için kaliteli bir eğitimin ve öğrendiklerini uygulayabildikleri alanların olması gerektiğini söyledi.

Başkan Aras; “Türkiye diğer Avrupa ülkeleri arasında genç nüfusu konusunda dinamik ülkelerden biriydi. Son yıllarda genç nüfusumuzda düşüş gözükse de kaliteli eğitim, nitelikli iş olanakları ve en önemlisi de beyin göçünün önüne geçerek ülkemizin gençlerinin daha umutlu olmasını sağlayabiliriz. Büyükşehir Belediye’mizin kuruluşu MUPA’nın gençlerimiz üzerinde yaptığı Gençlerin Gözünden Kent ve Gelecek Araştırması sonuçlarında ne yazık ki gençlerimizin yüzde 60’ının geleceğe karşı umutsuz hissettiklerini gösterdi. Gençlerimizin tekrar geleceğe umutla bakması, aldıkları eğitimin sonunda kendilerini maddi, manevi tatmin edecek iş bulabileceklerini bilmesi için eğitim ve uygulamayı birleştiren bir projeyi hayata geçirdik. Gençler okulda aldıkları eğitimin uygulamasını sahada kendileri gibi aynı sıralarda okumuş, tecrübeli büyüklerinden öğrenerek geleceğe hazırlanıyor. Bu gençlerimizin arasından belki de birkaçı ileride Büyükşehir Belediyesi ailemize katılacak ve yaşadığı şehre hizmet edecek.

“Gençlerimizi Geleceğe Hazırlıyoruz”

Gençlerimizin eğitimden kopmadan, doğrudan üretim süreçleriyle buluşması gerekiyor. Aksi halde hem nitelikli insan kaynağı ihtiyacını karşılayamıyoruz hem de gençleri kaybetme riskiyle karşı karşıya kalıyoruz. Bu nedenle eğitim ile uygulama arasındaki bağı güçlendirmek zorundayız. Bu uygulamalı eğitimlere, gençlerimizi geleceğe hazırlamaya devam edeceğiz.” dedi.

MUPA Beceri Projesi ile mesleki eğitim sürecinin uygulama boyutunun güçlendirilmesi, öğrencilerin iş hayatına daha hazırlıklı katılması ve kentin ihtiyaç duyduğu teknik insan kaynağının yerelden yetiştirilmesi hedefleniyor.

 

Etiketler  Muğla muğla büyükşehir belediyesi ahmet aras
