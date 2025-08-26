Murat Çalık'tan Anayasa Mahkemesi'ne başvuru

Cezaevinde sağlık sorunları yaşayan tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Anayasa Mahkemesi'ne başvuracağını açıkladı.

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında 23 Mart'ta tutuklanan Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Anayasa Mahkemesi'ne başvuruyor.

Çalık, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

"SADECE BENİM DEĞİL TOPLUM VİCDANININ DA YARALANMASIDIR"

"Bugün hayatımda yeni bir aşamaya gelmiş bulunuyorum." diyerek sözlerine başlayan Çalık, "Hakkımda yürütülen süreçte tüm iç hukuk yolları tüketildi ve avukatlarım bugün Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvurumuzu yapacaklar." dedi.

Çalık, "Bu başvuru yalnızca benim için değil; adalet arayan herkes için, yaşam hakkı ve adil yargılanma hakkı için önemlidir. Sağlık sorunlarıma rağmen cezaevinde tutulmam, sadece benim değil, aynı zamanda toplum vicdanının da yaralanmasıdır. Ben, adaletin eninde sonunda tecelli edeceğine yürekten inanıyorum. Umudumu kaybetmedim, hakkım olan özgürlüğe ve adalete kavuşmak için mücadelemi kararlılıkla sürdürüyorum." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Kanser geçmişi olan Çalık'ın cezaevi sürecinde sağlık durumu kötüye gitmiş ve anjiyo olmuştu.

Adli Tıp Kurumu, Çalık'ın cezaevi şartlarında kalmasında sağlığı yönünden engel bir durum tespit edilmediğini bildirmişti.