Murat Kurum: ''2 ayda İstanbul'un 964 mahallesine lokanta açarım''

AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum Bahçelievler’de bulunan Türkiye İhracatçılar Meclisi’ni ziyaret etti. İhracatçılarla gerçekleştirdiği toplantıda Kent Lokantaları ile ilgili konuşan Kurum, “11 tane lokantayı açmayı hizmet gören bir anlayış var. İddia ediyorum, ben 2 ayda İstanbul'un 964 mahallesinde lokanta açarım. Lokanta nedir, bunu iş diye anlatıyorsun. Buna inanan bir kesimde var. Biz olayın bütünlüğüne ve sürdürülebilirliğine, kalıcı desteklere bakıyoruz" dedi.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Bahçelievler’de bulunan Türkiye İhracatçılar Meclisi’ni (TİM) ziyaret etti. TİM’deki toplantıda ihracatçılar, İstanbul’un trafik, toplu ulaşım ve otopark sorunlarıyla ilgili beklentilerini dile getirdi. Toplantıda organize sanayi bölgelerine metroyla ulaşım, sanayi bölgelerindeki başıboş sokak hayvanları sorunu öne çıkarken, toplantıda konuşan Kurum, “Hem şehrimizin hem de ülkemizin istihdamına yapmış olduğunuz katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. Çok kıymetli bir iş yapıyorsunuz. Ülkemiz bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hayal ettiği muasır medeniyetler seviyesine çıkacaksa bu çalışmalar sayesinde çıkacak. Ülkemiz bugün her alanda kendine yeten bir ülke olacaksa ihracatla olacak, üretimle olacak. Yine gençlerimiz, bu ülkede geleceğe güvenle bakacaksa eğer, bunun altyapısını yapacak olan buradaki dostlarımızdır. Şubat ayında TİM’in 21 milyar dolarla rekor kırdığını gördük. Bu da bizi gerçekten ziyadesiyle mutlu etti. Ülkenin ihracatının artması, ülkenin istihdamının artması, şehir adına da önemli" diye konuştu.

“ÜRETİM YAPTIĞIMIZ BİNALAR NE KADAR SAĞLAM, TARTIŞILIR"

İstanbul’da sadece meskenlerin değil, ticaret ve sanayi tesislerinin de deprem riski altında bulunduğunu hatırlatan Kurum, “İstanbul’da yaşamak artık birçok insanı düşündürüyor. Acaba burada yaşamasam mı?, Acaba buradan bir an önce başka bir alana gitsem mi? Gibi endişe içerisinde. Bir taraftan deprem riskiyle karşı karşıyayız. Şehir olası depremlere ne kadar hazır? Şehrin üretimi ne kadar hazır? Ticareti ne kadar hazır? Bugün baktığınızda 7,5 milyon bağımsız bölüm var. Bunların 6 milyonu konut ama bir buçuk milyonu da ticari ve sınai ünite. Bugün ülke ihracatının yüzde 50’sinin İstanbul’da yapıldığını ve Şubat ayında rekor kırdığımızı söylüyoruz ama bir taraftan da bu üretimi ne kadar sağlam yapılar içerisinde yapıyoruz, bu da tartışılır" ifadelerini kullandı.

“BİZ KURAL KOYACAĞIZ, TAKSİCİ O KURALA UYACAK"

İstanbul’daki taksi sorununa yönelik konuşan Kurum, “İstanbul taksisi marka olmalı. İstanbul'da taksiye binen biri hem yapısal anlamda, hem de şoförü anlamında ayrıcalığı görmeli. Önüne gelen taksicilik yapmamalı, yapmayacak. Taksiciler eğitim alacak. Ehliyeti olabilir ama İstanbul taksisini kullanabilmesi için belli bir eğitimden geçecek. Yeri gelecek yabancı dil bilecek. Burada biz bir denetim, puanlama, ödül-ceza sistemi getireceğiz. Taksiye bindiğinizde aldığınız hizmetin izlenip takip edileceği dijital bir yapıyla taksi sistemini yöneteceğiz. Tabii taksicilerin de kendi beklentileri var. Ama biz bir kural koyacağız, o bu kurala uyacak. İstanbul’da taksi marka olacak. Bunun olması için de biz gereken her şeyi yapacağız" şeklinde konuştu.

"2 AYDA İSTANBUL'UN 964 MAHALLESİNE LOKANTA AÇARIM"

Kent Lokantaları ile ilgili konuşan Kurum, “11 tane lokantayı açmayı hizmet gören bir anlayış var. İddia ediyorum, ben 2 ayda İstanbul'un 964 mahallesinde lokanta açarım. Lokanta nedir? Bunu iş diye anlatıyorsun. Buna inanan bir kesimde var. Biz olayın bütünlüğüne ve sürdürülebilirliğine, kalıcı desteklere bakıyoruz. İstanbul’u gençlere umut olacak altyapıya ulaştırmamız lazım. Akademisiyle, eğitimiyle. Sizin bir operatör ihtiyacınız var diyelim. Bugün bulamıyor kimse. 150 bin TL maaş. Operatör yetiştirmek çok mu zor? Değil. Bugün ‘150 bin TL maaş ile birine iş vereceğim’ desen herhalde buradan Beylikdüzü'ne kadar kuyruk olur. Bunu yapabilmek zor bir şey değil. Mesela gaz altı kaynağı elemanı eksik. Biz yetiştirelim" diye konuştu.