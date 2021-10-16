Murat Ongun açıkladı; İBB 146 bin çocuğa 8 litre sütü ücretsiz dağıtıyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, süt fiyatlarına ilişkin olarak yaptığı paylaşımda, "En ucuz markette 4 LT süt 33 TL oldu.İBB olarak her ay 146 bin çocuğa 8 litre sütü ücretsiz dağıtıyoruz" açıklamasında bulundu.
İBB Sözcüsü Murat Ongun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "En ucuz markette 4 LT süt 33 TL oldu. İBB olarak her ay 146 bin çocuğa 8 litre sütü ücretsiz dağıtıyoruz. Hem çiftçilerimizi destekliyoruz hem de çocukların sağlıklı büyümesini sağlıyoruz" dedi.
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