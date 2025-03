Murat Ongun: ''Hakkımda MASAK raporu bile hazırlandı, her şey tertemiz''

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun basın danışmanı Murat Ongun Nefes gazetesine verdiği röportajda "Hakkımda MASAK raporu bile hazırlandı, her şey tertemiz çıktı" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun basın danışmanı Murat Ongun’un yönettiği İBB iştiraki Medya A.Ş’nin CHP delegelerine 1200 telefon aldığı ve bazı gazetecilere para verdiği iddia edilmişti.

Polisler, 3 Mart’ta Medya A.Ş’deki bazı bilgisayarlara el koymuştu.

“Gizemli biri değilim, iş hayatına başladığımdan beri hep kamuoyu önünde olan biriyim” diyen Ongun, Nefes Gazetesi’nden Aytunç Erkin’e konuştu.

Medya A.Ş’nin kendisi yüzünden hedefte olduğunu söyleyen Ongun şunları söyledi: “Ben başka bir şirketin yönetim kurulu başkanı olsam, o zaman da o iştirakimizi hedef alacaklardı.”

TGRT Haber’de konuşulan Medya A.Ş’nin CHP’li delegelere 1200 cep telefonu verdiği iddiasına Ongun şöyle yanıt verdi:

“TGRT Haber’de bir gazeteci; ‘CHP kurultay delegelerine 1200 cep telefonu alındı. Bu alımı Medya AŞ yaptı’ diye iftira atıyor sonra bu yalan dediğimizde ‘Bana bunu diyenin alnını karışlarım. Belgesi elimde olmasa bunu söylemem’ diyor.

Benim alnımı karışlayacağına, elinde olduğunu iddia ettiği faturayı yayınlayabilse sorun çözülecek. Ama olmayan fatura yayınlanır mı? Sözüm ona aynı yayındaki gazeteci arkadaşlardan biri de ‘Belgeyi gösterin de Murat Ongun utansın’ demiyor. Diyemiyorlar. Onlar da yalan olduğunu biliyor da konu farklı. Sonra ‘aparat’ dediğim için feryat figan ediyorlar.

Vasıtanızla, bir medya meydan okuması yapayım. O programdaki herkese ‘Hodri Meydan’ diyorum. Madem fatura elinizde, yayınlayın ben de tüm görevlerimden anında istifa edip sizden özür dileyeyim. Onurlu insanlar böyle yapmalı. Ben de onlar da.”

“Tüm medyada muhalefete yakın yayın organlarının sayısı nedir ki, orada bir yapımız olsun. Medyada bir yapı varsa, yapının ağababası belli” diyen Ongun’un diğer öne çıkan açıklamaları şunlar:

İşte bizim orda da (X’te) trol ordularımız varmış. Bir ordu da değil, ordular. Yahu biz olsak olsak 300 Spartalı oluruz ama yine size yeteriz merak etmeyin. Kişi kendinden bilir işi. Bunu dile getirenler asıl trol ordusu sahipleridir.

Ekrem İmamoğlu bu ülkenin en sevilen siyasilerinden biri. Doğal olarak da onu sevenler, kendisine destek olan paylaşım yapabilirler. Daha önce desteklemeyenler de bu haksızlıklar ve adaletsizlikler nedeniyle artık kendisine destek oluyor. Bu o insanları trol yapmaz.

Unutmamak lazım ki Medya AŞ, İBB’ye bağlı bir iştirak şirketi. Bu yüzden Sayıştay denetimine açık. Müfettiş denetimine açık. Ticaret Bakanlığı’ndan tutun da İçişleri Bakanlığı’na kadar onlarca devlet organının denetimine açık bir şirket. Açık derken, gelsinler denetlesinler demiyorum zaten her daim denetim altındayız diyorum. İBB ve iştirak şirketleri kadar denetlenen başka bir kurum-kuruluş yok Türkiye Cumhuriyeti’nde. Üstelik didik didik denetleniyoruz.

Sayıştay dahil tüm raporlarımız tüm denetimlerimiz pırıl pırıl. Hatta son seçimin ardından yani daha yeni, Ticaret Bakanlığı müfettişleri denetime geldi. Raporlarını bakanlığa sunmuşlar diye duydum. Bakanlığımız, arzu eden herkese keşke o raporu verse de herkes Medya AŞ’nin nasıl çalıştığını görse.

Özellikle 2022’de çok derinlemesine incelemelere tabi tutuldum. Sadece ben değil, ailem de incelendi. Bakmadık şey bırakmadılar. Hakkımda MASAK raporu bile hazırlandı. Her şey tertemiz çıktı. Hiç rahatsız olmadım bunlardan. Hiçbir zaman da olmam. Devletimizin ilgili her kurumuna istediği zaman, bildiğim her şeyle ilgili açıklama yaparım. Anında hesap vermeye hazırım.

Ongun, gazetecilere para verildiği iddiasına da şu yanıtı verdi:

“Bu yalanı söylemekten zevk alanları birkaç gruba ayırıyorum”:

Başarısız siyasal iletişimciler

‘Bize de para verin o zaman’ duygusu yaşayan tuhaflar

Kıskanç loserlar

Aytunç Erkin'in yazısının tamamı için...