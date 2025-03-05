Murat Ongun İBB Medya AŞ operasyonunda iddialara tek tek yanıt verdi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen bir soruşturma kapsamında bugün İBB iştiraklerinden Medya A.Ş.'ye baskın düzenlenmişti. Murat Ongun, söz konusu duruma ilişkin iddialara yaptığı bir paylaşımla tek tek yanıt verdi.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nden polisler, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen bir soruşturma kapsamında bugün İBB iştiraklerinden Medya A.Ş.'ye baskın düzenlenmiş ve MEDYA A.Ş. çalışanı bir kişinin bilgisayarına el koyma kararı verilmişti.

Söz konusu durumun ardından, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun sosyal medya hesabı üzerinden iddialara tek tek cevap verdi.

Ongun, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Yönetim Kurulu Başkanı olduğum Medya AŞ ile ilgili, bir grup iktidar kalemşörü ve sosyal medya şarlatanları yoğun bir karalama kampanyası içinde. Çünkü onların zamanında Medya AŞ sadece, özel şirketlerin dizilerine, filmlerine para aktaran aparat bir şirketti. Mesela 2018 yılında bütçesi 92 milyon lira olan Medya AŞ, özel bir şirketin yaptığı diziye 12 milyon 750 bin lira aktarmıştı. Neredeyse bütçesinin 7’de 1’i.

Bu sadece buzdağının görünen kısmıydı. Diğerleri için de mahkemelere gittik ama malum sebeplerle elimiz boş döndük. Bugün ise Medya AŞ, ürettikleri ve yarattığı değerle İBB’nin gözde ve başarılı şirketlerinden biri.

Medya AŞ yaptığı canlı yayınlarla İBB yönetimine şeffaflığı getirmiş, İstanbul’un bütçesinin nereye harcandığını her gün yaptığı haberlerle İstanbullularla açıkça paylaşmış, dünyaya örnek olmuş dayanışma projeleri üreten başarılı bir kamu iştiraki olmuştur.

İcraatleri belli ki, iletişim alanında yeterince performans gösteremeyen rakip grupların canını sıkmış. Yoksa 30 iştirak şirketi arasından bütçesi en düşük 2. İBB iştiraki olan bu şirkete böylesine bir saldırı düzenlenmezdi. Devasa bir medya gücüyle, on binlerce sosyal medya hesabı ile, kamu gücüyle ve harcanan onca parayla iletişim ve propaganda yapmakta beceriksiz olanlar şimdi farklı metodlarla bizi sindirme peşinde. Milletimize arz ederiz.

Medya AŞ’nin bu noktaya gelmesinde emeği olan bütün çalışma arkadaşlarıma da ayrıca teşekkürler.”