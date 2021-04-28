İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan Ömer Faruk Kalyoncu'nun sahibi olduğu Kalyon Holding'e bağlı Turkuaz Medya'ya ait yandaş A Haber'e çok konuşulacak bir başlık önerisi geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun küçük bir çocukla yaptığı sohbet sosyal medyada gündem oldu. O anların videosunu paylaşan İBB Sözcüsü Murat Ongun, A Haber'e bir başlık önerisinde bulundu.

Topla oynadığını gördüğü Bora'yla sohbet eden İmamoğlu "Kaleci mi futbolcu mu olmak istiyorsun?" diye sordu.

Bora'nın topunu alan ve bazı futbol hareketleri gösteren İmamoğlu'nun videosu sosyal medyada gündem oldu.

İBB Sözcüsü Murat Ongun ise, A Haber'in yalan haberlerine gönderme yaparak bir başlık önerisinde bulundu. Ongun'un paylaşım şöyle: