  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Murat Ongun'dan Kaftancıoğlu'na 'profil' göndermeli paylaşım

Murat Ongun'dan Kaftancıoğlu'na 'profil' göndermeli paylaşım

Murat Ongun'dan Kaftancıoğlu'na 'profil' göndermeli paylaşım
Güncelleme:

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun "Kılıçdaroğlu olmasaydı büyük ihtimalle İmamoğlu profilinde birisi İBB Başkan Adayı olamazdı" sözlerine Murat Ongun'dan göndermeli paylaşımla yanıt geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun basın danışmanı Murat Ongun CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun "Kılıçdaroğlu olmasaydı büyük ihtimalle İmamoğlu profilinde birisi İBB Başkan adayı olamazdı" sözlerine sosyal medya üzerinden göndermeli yanıt verdi. 

Ongun Twitter hesabından ““Profil”den İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu” ifadelerini kullanarak İmamoğlu’nun fotoğraflarını paylaştı. 

Etiketler İstanbul İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Türkiye'nin oksijen cenneti, egzoz cehennemi oldu
Kurbanlığın hasta olup olmadığı nasıl anlaşılır?
Zorunlu Trafik Sigortası'na dev zam
Kurban keseceklere ''salgın hastalık'' uyarısı
Şevval Sam'dan çok konuşulacak Yasak Elma itirafı
Döviz ve KKM hesapları için yeni karar
Tüm çalışanların vergi dilimi değişiyor
Ünlü oyuncudan çırılçıplak olduğu sahneler için dikkat çeken açıklama
1999-2008 arası sigortalı olanlara erken emeklilik müjdesi
İslam Memiş ve Selçuk Geçer altın ve dolar için uyardı