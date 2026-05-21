Muratpaşa 11 yıldır zirvede

Antalya Muratpaşa Belediyesi, Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı (FEE) tarafından verilen “En İyi Çevre Eğitim ve Bilgilendirme Etkinlikleri” ödülünü üst üste 11’inci kez kazandı. Türkiye’de çevre eğitimi ve farkındalık çalışmaları alanında verilen en prestijli ödüllerden biri olan başarı, İzmir’in Foça ilçesinde düzenlenen törenle açıklandı.

Yenifoça Oasis Marina’da gerçekleştirilen törende ödüller sahiplerini bulurken, Muratpaşa Belediyesi’nin çevre ve iklim odaklı çalışmaları bir kez daha uluslararası ölçekte örnek gösterildi. Törene İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Erol Güngör, TÜRÇEV Yönetim Kurulu Başkanı ve eski Turizm Bakanı Doç. Dr. Abdulkadir Ateş ile çok sayıda belediye başkanı ve yerel yönetim temsilcisi katıldı.

Türkiye genelinde bu yıl 580 plaj, 30 marina, 18 turizm teknesi ve 26 bireysel yat “Mavi Bayrak” almaya hak kazanırken, çevre eğitimi ve bilinçlendirme alanında örnek projeler geliştiren kurumlara verilen “En İyi Çevre Eğitim ve Bilgilendirme Etkinlikleri” ödülü Muratpaşa Belediyesi’ne 11’inci kez verildi. Ödülü, Muratpaşa Belediyesi Başkanı Ümit Uysal adına İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Ceren Şahin aldı.

Muratpaşa Belediyesi’ni ödüle taşıyan çalışmalar arasında +0,5 Akdeniz’in Geleceği Çalıştayları, Antalya Genç İklim Liderleri Platformu Projesi kapsamında gerçekleştirilen eğitimler ve teknik geziler, deniz dibi ve yamaç temizlikleri, Mavi Bayrak teknik gezileri, geri dönüşüm tesisi ziyaretleri, İklim Bulmacası ve Bahçede Yaşam Var atölyeleri ile iklim okuryazarlığı ve çevre eğitimleri yer aldı.