Muratpaşa, 19 araçla yangına müdahale etti

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı’nın Muharrem ayı dolayısıyla düzenlediği oruç açma yemeğinde “Bu birlikteliklerimiz, bu anmalarımız insanlık tarihi boyunca olmuş bütün haksızlıklara karşı bir dirençtir. Zalimle mazlumun mücadelesinde biz her zaman mazlumun yanındayız” diye konuştu.

Konuksever Mahallesi’nde yer alan Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Antalya Kültür ve Cemevi’nde Muharrem ayı dolayısıyla oruç açma yemeği düzenlendi. Başkan Uysal’ın da aralarında bulunduğu yemekte Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Antalya Şube Başkanı Nurettin Erdoğan, CHP Muratpaşa İlçe Başkanı Can Okan Kıran ve çok sayıda ilçe sakini yer aldı.

Deyiş ve dualarla başlayan yemeğin ardından Başkan Uysal, “İyilik, güzellik, sevgi, saygı, mazlumun yanında olma şeklini genel yürüyüşe, hayat şekline ve yaşam biçimine dönüştürmüş kıymetli yol arkadaşlarımız” diyerek seslendiği ilçe sakinlerine matemlerinin kabul olmasını diledi. 2 Temmuz’un yıldönümünde Kerbela şehitlerinin de matemlerini paylaştıklarını söyleyen Başkan Uysal konuşmasına şöyle devam etti:

“Bugünkü birlikteliğimiz insanlık tarihi boyunca olmuş bütün haksızlıklara karşı bir dirençtir. ‘Bir daha yaşanmasın’ demektir. Zalimle mazlumun mücadelesinde biz her zaman mazlumun yanındayız. Mazlumları da sonsuza kadar unutmayacağız. Bu birlikteliklerimiz, bu anmalarımız gelecek nesillerimizi kötülükten, zulümden, insanlık dışı muamelelerden koruyacak direnç temin edecek, onların hayatını tanzim edecek hem dini hem kültürel geleneklerdir. Kısmetiniz, yolunuz, çabalarınız kabul olsun. Mateminizi paylaşıyorum.”