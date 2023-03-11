Muratpaşa Afet Gönüllüsü (MAG) başvuruları devam ediyor

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin kısa adı MAG olan Muratpaşa Afet Gönüllüsü programı için başvurular devam ediyor. MAG olmayan Muratpaşalılar, 444 80 07 numaralı Turunç Masa Çağrı Merkezi ve belediyenin internet sitesindeki formu doldurarak başvurmaları yeterli olacak.

Muratpaşa, 520 bini aşkın nüfusu, sınırları içinde bulunan kamu kurum kuruluşları, hastaneler, alışveriş merkezleri tarihi ve turistik noktalarıyla Antalya’nın kalbi. Kentin en eski mahallelerinin bulunduğu ilçede, Muratpaşa Belediyesi, ‘Mahalle Afet Gönüllüsü’ (MAG) programına başladı. Belediye Başkanı Ümit Uysal, programla her mahallede 30 kişilik afet gönüllü grubu oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Gönüllülerin temel ilkyardım, arama ve kurtarma, yangın söndürme gibi başlıklarda eğitim alacağını dile getiren Başkan Uysal, eğitimlerin Kahramanmaraş merkezli depremlerde 40 afetzedeyi enkaz altından kurtaran GEA Arama- Kurtarma tarafından verileceğini söyledi. Uysal, acil yardım ve afet hizmetlerinin yanı sıra, sağlık hizmetleri, sosyal hizmetler gibi başlıklara sahip programa telsiz haberleşme sisteminin de dahil olacağını belirtti. Ümit Uysal, MAG olmak isteyen Muratpaşa sakinlerinin başvurularını 444 80 07 numaralı Turunç Masa Çağrı Merkezi ve belediyenin internet sitesindeki formu doldurarak yapabileceğini söyledi.

Uysal, Muratpaşa’da olası afet durumunda temel ihtiyaçların sağlanması, lojistik gibi müdahale planının da bu kapsamda el alınacağını belirtirken yakın zamanda arama-kurtarma köpeği eğitim programına da başlayacaklarını açıkladı. Bu programın da gönüllü hareketi olacağını belirten Başkan Uysal, en fazla 10 aylık köpeği bulunan Muratpaşalıların bu eğitim katılabilceğini söyledi.