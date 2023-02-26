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Muratpaşa Afet Gönüllüsü olmak için başvurular başlıyor

Muratpaşa Afet Gönüllüsü olmak için başvurular başlıyor
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Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Muratpaşa Afet Gönüllüsü kısaca MAG olmak isteyen ilçe sakinlerinin pazartesiden itibaren başvurularını 444 80 07 numaralı Turunç Masa Çağrı Merkezi üzerinden yapabileceğini söyledi.

Muratpaşa, 520 bini aşkın nüfusu, sınırlar içinde bulunan kamu kurum kuruluşları, hastaneler, alışveriş merkezleri ve tarihi turistik noktalarıyla Antalya’nın kalbi. Kaleiçi, Balbey gibi kentin en eski mahallelerinin bulunduğu ilçede Muratpaşa Belediyesi, ‘Mahalle Afet Gönüllüsü’ programını başlatıyor.

Başkan Uysal, program kapsamında her mahallede 30’ar kişilik afet gönüllü grubu oluşturacaklarını söyledi. Gönüllülerin temel ilkyardım, arama ve kurtarma, yangın söndürme gibi başlıklarda eğitim alacağını dile getiren Başkan Uysal, eğitimlerin Kahramanmaraş merkezli depremlerde 40 afetzedeyi enkaz altından kurtaran GEA Arama- Kurtarma tarafından verileceğini söyledi.

Acil yardım ve afet hizmetlerinin yanı sıra, sağlık hizmetleri, sosyal hizmetler gibi başlıklara sahip programa telsiz haberleşme sisteminin de programa entegre edeceklerini belirten Başkan Uysal, ayrıca olası bir afet durumunda temel ihtiyaçların sağlanması, lojistiğin sağlanması gibi afet müdahale planının da bu kapsamda el alınacağını sözlerine ekledi.

MAG olmak isteyen Muratpaşa sakinlerinin başvurularını, pazartesiden itibaren 444 80 07 numaralı Turunç Masa Çağrı Merkezi üzerinden yapabileceğini söyledi. Programa,  18-55 yaşları arasında olan, mahallesinde uzun süredir oturan ya da oturmayı planlayan, fiziki engeli bulunmayan ve gönüllü çalışmasına inanan tüm Muratpaşalılar başvurabilecek.

Etiketler Muratpaşa Muratpaşa Belediyesi Ümit Uysal
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