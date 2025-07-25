  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Muratpaşa, Akdeniz’e sağlıklı sofra rotası çiziyor

Muratpaşa, Akdeniz’e sağlıklı sofra rotası çiziyor

Muratpaşa, Akdeniz’e sağlıklı sofra rotası çiziyor
Güncelleme:

Antalya Muratpaşa Belediyesi, çocuklar, aileler ve eğitimciler için sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme hedefiyle Akdeniz’in önemli kentleriyle iş birliğine imza attı.

Ürdün’den Amman, İtalya’dan Milano, Fas’tan Chefchaouen ve İspanya’dan Cornellà de Llobregat şehirlerinin yer aldığı SHARE – Okul ve Evde Bölgesel Beslenmenin Savunuculuğu Projesi, Akdeniz diyetini sağlıklı yaşam, çevresel sürdürülebilirlik ve kültürel mirasın korunması açısından güçlü bir yol haritası olarak ele alıyor.

OKULDAN EVE UZANAN DÖNÜŞÜM

SHARE Projesi, okul yemeklerinden başlayarak Akdeniz’in gıda sistemlerini daha dirençli, kapsayıcı ve sağlıklı hale getirmeyi amaçlıyor. Yerel üreticiyi destekleyen, mevsimsel ve organik ürünlerden oluşan menülerle hem okulları hem de evleri kapsayan bir dönüşüm hedefleniyor.

DİJİTAL ARAÇLAR YOLDA

Proje kapsamında geliştirilecek dijital uygulamalarla, öğrenciler için oyunlaştırılmış eğitim araçları; aileler ve öğretmenler için ise etkileşimli platformlar sunulacak. Ayrıca, yapay zekâ tabanlı beslenme geri bildirim sistemleriyle sağlıklı beslenmeye yönelik farkındalığın artırılması ve kalıcı davranış değişikliği sağlanması hedefleniyor.

ULUSLARARASI YAZ OKULU’NA EV SAHİPLİĞİ

Projenin Türkiye ayağını yürüten Muratpaşa Belediyesi, 2026 yılında önemli bir uluslararası etkinliğe ev sahipliği yapacak. Muratpaşa’da düzenlenecek Uluslararası Yaz Okulu, bölgedeki şehirlerin okul beslenme programlarını geliştirmeyi, yerel kapasiteleri artırmayı ve başarılı örnekleri paylaşmayı amaçlıyor.

Yaz okulunun ardından her şehir, kendi yerel paydaşlarıyla birlikte uygulamaya yönelik eylem planları hazırlayacak. Gıda eğitimi, sürdürülebilir kamu alımları ve kaynak eşleşmeleri gibi başlıklarda oluşturulacak bu planlar, şehirlerin kendi gerçeklerine uygun stratejiler geliştirmesine olanak sağlayacak.

text-ad
Etiketler muratpaşa muratpaşa belediyesi ümit uysal
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bu sefer de Antalya yanıyor... Üç ayrı noktada yangın çıktı, alevler yerleşim yerine ulaştı! Bu sefer de Antalya yanıyor... Üç ayrı noktada yangın çıktı, alevler yerleşim yerine ulaştı! PKK'lı teröristlerin şehit ettiği 10 aylık bebeğin babasını darbettiler! PKK'lı teröristlerin şehit ettiği 10 aylık bebeğin babasını darbettiler! Güvenilir Girişimci ödül töreninde ödülü alan iş insanı sunucu Özge Ulusoy'u dolandırıclıkla suçladı Güvenilir Girişimci ödül töreninde ödülü alan iş insanı sunucu Özge Ulusoy'u dolandırıclıkla suçladı İşte 15 soru, 15 yanıtla Gayrimenkul Sertifikası'nın tüm detayları İşte 15 soru, 15 yanıtla Gayrimenkul Sertifikası'nın tüm detayları Belediye Başkanı'nın bu sözleri tartışma yarattı: ''Hepsi korkarak kaçtılar!'' Belediye Başkanı'nın bu sözleri tartışma yarattı: ''Hepsi korkarak kaçtılar!'' Fatih Altaylı hayatını 2 kez kurtaran ünlü siyasetçiyi ilk kez açıkladı Fatih Altaylı hayatını 2 kez kurtaran ünlü siyasetçiyi ilk kez açıkladı Benzin ve motorin derken... Akaryakıt fiyatlarına bir zam daha geldi! Benzin ve motorin derken... Akaryakıt fiyatlarına bir zam daha geldi! Cumhurbaşkanlığı'ndan kabine revizyonu açıklaması Cumhurbaşkanlığı'ndan kabine revizyonu açıklaması 14 yaşındaki Hacer'in katilinin internet aramaları kan dondurdu 14 yaşındaki Hacer'in katilinin internet aramaları kan dondurdu 13 yıl sonra cezaevinden çıkıp, Bahçeli'yi ziyaret etti 13 yıl sonra cezaevinden çıkıp, Bahçeli'yi ziyaret etti
Antik çağın Türkiye'den çalınan hazinesi bir ilimizde büyük heyecana yol açtı Antik çağın Türkiye'den çalınan hazinesi bir ilimizde büyük heyecana yol açtı Soruşturmaların, operasyonların bir bileni Cem Küçük bu sefer herkesi şaşırttı! Soruşturmaların, operasyonların bir bileni Cem Küçük bu sefer herkesi şaşırttı! Beşiktaş ilk resmi maçında Shakhtar Donetsk’e 4-2 mağlup oldu Beşiktaş ilk resmi maçında Shakhtar Donetsk’e 4-2 mağlup oldu Hafta sonu hava nasıl olacak ? Meteoroloji'den hem sıcak hem yağmur uyarısı geldi Hafta sonu hava nasıl olacak ? Meteoroloji'den hem sıcak hem yağmur uyarısı geldi Eskişehir'de şehit düşen 10 orman kahramanının şehit olduğu nokta görüntülendi Eskişehir'de şehit düşen 10 orman kahramanının şehit olduğu nokta görüntülendi Japon devi Toyota'nın yenilenen en sevilen SUV'u Hybrid motoruyla Türkiye’de... Japon devi Toyota'nın yenilenen en sevilen SUV'u Hybrid motoruyla Türkiye’de... Selçuk Bayraktar, eşi Sümeyye Erdoğan için romantizmi zirveye taşıdı! Selçuk Bayraktar, eşi Sümeyye Erdoğan için romantizmi zirveye taşıdı! Belediye başkanı da orman yangınında alevlerin ortasında kaldı Belediye başkanı da orman yangınında alevlerin ortasında kaldı Nefes aldırmayan aşırı sıcaklar bunu da yaptırdı! Nefes aldırmayan aşırı sıcaklar bunu da yaptırdı! Diyarbakır’da petrol sondaj kuyusunda patlama Diyarbakır’da petrol sondaj kuyusunda patlama