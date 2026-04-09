Muratpaşa ASSİM, girişimcilerini başarıya taşıyor

Muratpaşa Belediyesi Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezi’nde (ASSİM), çalışmalarını sürdüren kadın girişimci Esengül Demir Karakurt’un geliştirdiği “Türkiye’nin Yeşil ve Dijital İstihdam Altyapısı Yeni Nesil İş Başvuru Sistemi ve Yöntemi” projesi, işe alım süreçlerinin daha hızlı ve verimli gerçekleşmesine olanak tanıyor. Proje, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) 144. Yıl Vergi ve Ali Bahar Özel Ödülleri kapsamında İnovasyon ve Dijital Dönüşüm Ödülü’ne layık görüldü.

Çalışmalarını son iki yıldır ASSİM bünyesinde sürdüren Karakurt’un geliştirdiği proje, klasik iş başvuru süreçlerini dönüştürmeyi hedefliyor. ASSİM’in sağladığı ofis, internet ve teknik altyapı desteğiyle geliştirilen proje; web ve mobil platformların yanı sıra fiziksel istihdam kabinleriyle iş arayan bireyleri işverenlerle doğrudan buluşturuyor.

Sistemin en dikkat çeken yönlerinden biri ise işe alım süreçlerinde ön mülakat aşamasını ortadan kaldırması. Geliştirilen sistemle adaylar, iş ilanlarında işverenlerin sorularına görüntülü görüşmeyle yanıt verebiliyor; sesli ve yazılı özgeçmişlerini uygulamadaki profillerine ekleyebiliyor.

Uygulama ayrıca işverenlere aradıkları kriterlere en uygun adayları öneri listesi halinde sunuyor. Bu sayede işverenler doğru adaya daha hızlı ulaşırken, adayların uzun bekleme süreçleri de ortadan kalkıyor.

CVBanko isimli projenin öncelikli hedefi ise istihdamı yalnızca dijital platformlarla sınırlı bırakmayarak mahalle ölçeğine kadar indirilen fiziksel çözümlerle daha kapsayıcı bir yapıya dönüştürmek.

“ASSİM’İN KATKISI ÇOK BÜYÜK”

ASSİM’de çalışmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Karakurt, merkezin girişimcilere sağladığı katkıya dikkat çekti. Ofis desteğinin yanı sıra elektrik ve internet imkanlarının da çalışmalarını kolaylaştırdığını belirten Karakurt, ödüllü projesini şu sözlerle anlattı:

“Adayların ve işverenlerin ortak noktada buluşabilmesini sağlamak adına hem fiziksel hem de dijital ortamda bir altyapı sistemi oluşturduk. Video mülakatla başvuru imkanı sunarak ön mülakatı ortadan kaldırdık. Mahalle ölçeğine kadar inerek başvuruları daha erişilebilir hale getirdik.”

Karakurt, desteklerinden dolayı Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve ASSİM çalışanlarına teşekkür etti.

CVBanko ayrıca, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Türk Ekonomi Bankası iş birliğiyle yürütülen TİM-TEB Girişim Evi Kadın Girişimcilik Programına seçilerek destek almaya hak kazandı.

