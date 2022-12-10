Muratpaşa ASSİM’de amatör telsizcilik eğitimi verildi

Muratpaşa Belediyesi’nin sivil toplum ve inovasyon merkezleri ASSİM’de, doğal afetlerde ve acil durumlarda çöken iletişim sistemleri karşısında haberleşmenin tek yolu olan telsizin kullanımına yönelik eğitim verildi.

Eğitim, ASSİM Çevre ve Spor Platformu üyesi derneklerinden TODOSK ve Antalya Telsiz ve Radyo Amatörleri Derneği’nce (ANTARD) verildi. ANTARD yönetiminden Muhammet Soydal ve Sıtkı Atasoy’un sunumuyla başlayan eğitime doğa severler, amatör telsizciler ve gönüllüler katıldı.

Atasoy, Türkiye’de doğal afetlerde ve acil durumlarda ortaya çıkan haberleşme sorununun amatör telsizciliğe ilgiyi arttırdığını söyledi. Amatör telsizciliğin hobi faaliyeti gibi görünse de afet haberleşmesinin en önemli unsurlarından biri olduğunu belirten Atasoy, “Turizm kenti Antalya’da tatilcilerin doğa yürüyüşleri sırasında kaybolup ihbarda bulunmaları üzerine yapılan arama kurtarma çalışmalarında telsiz kullanımının önemini bir kez daha görüyoruz. Ayrıca internet erişimi olmayan yerlerde sesli ve görüntülü iletişim için telsiz kullanımı avantaj sağlıyor” diye konuştu.

Soydal ise 1999 Gölcük depreminde santral binaları ve baz istasyonlarının zarar gördüğünü, iletişimin uzun süre kesintiye uğradığını hatırlatırken telsiz teknolojisinin iletişimde kullanıldığını ifade etti. Soydal, ilerleyen günlerde ASSİM’de tatbikat senaryosu oluşturularak telsiz kullanımı konusunda, isteyen dernek temsilcileri ve yerleşke çalışanlarına eğitim verileceğini de sözlerine ekledi.