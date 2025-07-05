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Muratpaşa ASSİM'de Robotik Kodlama eğitimi başlıyor

Muratpaşa ASSİM'de Robotik Kodlama eğitimi başlıyor
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Muratpaşa Belediyesi, ASSİM Teknoloji Merkezi’nde teknolojiye ilgi duyan çocuklar için geleceğin dünyasını şekillendirecek mesleklerin temelini oluşturan robotik–kodlama derslerini bu yıl da sürdürüyor. Kontenjanla sınırlı olan eğitime başvurular 7 Temmuz’da sona erecek.

Robotik kodlama derslerine katılan kursiyerler, uzman eğitmenler eşliğinde yazılımlar, kodlar, devreler, sensörler ve 3 boyutlu yazıcılarla çalışıp hayallerini tasarıma dönüştürecekleri bir eğitim sürecinden geçecekler.

Robotik kodlama eğitimi, yalnızca bilgisayar başında kod yazmayı değil, aynı zamanda algoritma mantığını anlamayı, elektronik bileşenleri tanımayı, sensörlerle veri toplamayı ve fiziksel olarak çalışan robotlar tasarlamayı kapsıyor. Öğrencilerin bu eğitimle Arduinob tabanlı projeler geliştirerek teknolojiyi yalnızca tüketen değil aynı zamanda üreten bireyler haline gelmeleri amaçlanıyor. Eğitim ayrıca, öğrencilerin problem çözme ve tasarım odaklı düşünme becerilerini de geliştirmesine katkı sağlıyor.

Kontenjanla sınırlı eğitime 10-14 yaş arası öğrenciler başvuru yapabiliyor. Robotik kodlama kursuna kayıt yaptırmak isteyenlerin belediyenin 444 80 07 numaralı Turunç Masa çağrı merkezi hattından başvurularını tamamlaması gerekiyor.

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Etiketler muratpaşa muratpaşa belediyesi ümit uysal
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