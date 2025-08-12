Muratpaşa ASSİM’den Zafer Bayramı’na tiyatro selamı

Antalya Muratpaşa Belediyesi Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezleri’nde (ASSİM) 6–12 yaş grubu çocuklar, ücretsiz tiyatro ve yaratıcı drama eğitimleriyle sahneye hazırlanıyor. Eğitimlerini tamamlayan 30 çocuk oyuncu, 27 Ağustos’ta ASSİM Konferans Salonu’nda sergileyecekleri ‘Cüceler Ülkesi’ adlı gösteriyle emeklerini taçlandıracak.

Muratpaşa Belediyesi ile Uluslararası Gençlik Kültür ve Sanat Derneği (GENÇDER) iş birliğiyle gerçekleştirilen 7’den 70’e tiyatro eğitimleri, sahne duruşu, diksiyon, hitabet, doğaçlama ve rol yapma çalışmalarını kapsıyor. Bu sayede genç yetenekler hem sahne becerilerini geliştiriyor hem de özgüven kazanıyor.

‘Cüceler Ülkesi’ oyunu, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarıyla birleşerek anlamlı bir güne sahne olacak. Gösterinin ardından ise oyunculara sertifikaları takdim edilecek.

TİYATRO HEYECANI EYLÜLDE DE SÜRECEK

Yaz döneminin ardından GENÇDER, eylülde de tiyatro coşkusunu sürdürmeyi planlıyor. “Ayna” isimli müzikal, “Ah Benim Canım Ülkem” kabaresi, “Tahterevalli 2 – Şeyhim Duymasın!” komedisi ve “Adab-ı Hiciv” politik komedisi seyirciyle buluşacak. Bu gösterilerde 7 ila 74 yaş arası tiyatroseverler, dezavantajlı gruplar, çocuklar ve gençler sahne alacak. Tüm oyunlar yine ASSİM ev sahipliğinde gerçekleşecek.