Muratpaşa, Avrupa belediyeleriyle iklim zirvesinde

Antalya Muratpaşa Belediyesi, İzmir’de gerçekleşecek ‘İklim Zirvesi’nde iklim ve çevre faaliyetlerini Avrupa’dan belediyelerle paylaşacak. Muratpaşa’nın anlatacağı projeler arsında iklim çalıştayları, çevre festivalleri, Falezler Bizim Evimiz, Plastiksiz Belediye Hareketi, Bağımsız Atık Toplayıcıları gibi projeler yer alıyor.

Avrupa’dan birçok belediyenin katılımıyla düzenlenen ‘İklim Zirvesi’ bu yıl 22-23 Ağustos’ta İzmir Konak Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşecek. ‘Farkındalık, İklim ve Çevre için Stratejik Ortaklık’ projesi kapsamında gerçekleşecek İklim Zirvesi programına Almanya’dan Hamm Belediyesi, İtalya’dan Saluzzo Belediyesi, Letonya’dan Gulbene Belediyesi, Fransa’dan Nice Belediyesi, İspanya’dan Barselona ve Manresa Belediyeleri, Litvanya’dan Vilniüs Belediyesi, Slovenya’dan ise Ljubljana ve Ptuj Belediyeleri ve Sosyal İklim Derneği olmak üzere birçok Avrupa Belediyesi temsilcileri katılacak. Türkiye’den ise İstanbul ve İzmir Büyükşehir Belediyeleri, Eskişehir, Muratpaşa, Nilüfer, Gaziemir, Çiğli belediye temsilcilerinin katılacağı zirvede belediyeler iklim kriziyle mücadele ederken uygulamaya koydukları çalışma örneklerini birbiriyle paylaşma fırsatı yakalayacak.



Muratpaşa Belediyesi’nin bu yıl zirvede Avrupa’yla paylaşacağı iklim ve çevre uygulamaları arasında ise Türkiye’nin ilk ve tek ödüllü geri dönüşüm projesi ‘Çevreci Komşu Kart, Mavi Bayrak Programı kapsamında En İyi Çevre Faaliyetleri Ödülünü üst üste 9 kez almaya hak kazanan mavi bayraklı plajları yer alıyor.



Aynı zamanda kurumsal enerji ve iklim eylem planını hazırlayarak Antalya’da bir ilke imza atan Muratpaşa, zirvede +0.5°C Akdeniz’in Geleceği İklim Çalıştayları, Çevre Festivali, çevre eğitimleri Falezler Bizim Evimiz Projesi, Plastiksiz Belediye Hareketi, Bağımsız Atık Toplayıcıları projelerini de katılımcılarla paylaşacak.