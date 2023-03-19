Muratpaşa, Avrupa’da ‘Yılın Partneri’ seçildi

Muratpaşa Belediyesi, ‘Çevreyi Korumak: Yerel Topluluklar Harekete Geçiyor’ temasıyla gerçekleştirilen 2022-Avrupa Yerel Demokrasi Haftası etkinleri kapsamında “Yılın Partner Kuruluşu” unvanı aldı.

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi tarafından düzenlenen Avrupa Yerel Demokrasi Haftası (ELDW) yıllık toplantısı, Fransa’nın Strazburg kentinde gerçekleştirildi. Toplantıda, geçen yıl, ‘Çevreyi Korumak: Yerel Topluluklar Harekete Geçiyor’ temasıyla gerçekleştirilen Avrupa Yerel Demokrasi Haftası'nda yer alan belediyeler bir araya geldi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Genel Sekreteri Mathieu Mori, 2022’de Avrupa Konseyi'ne üye ülkelerden 64 belediyenin 276 etkinliğini incelediklerini belirtti. Mori, 2022 Avrupa Yerel Demokrasi Haftası Yılın Partner Kuruluşu unvanına Türkiye, Lüksemburg, Portekiz, Litvanya, Ukrayna, Romanya, Malta ve Sırbistan'dan 21 belediyenin değer görüldüğünü söyledi.

Belediye Başkanı Ümit Uysal, ilk kez 2020’de ‘Yerel Demokrasi: Güvenin Sağlanması’ olarak belirlenen tema kapsamında gerçekleştirdikleri etkinliklerle ‘Yılın Partner Kuruluşu’ unvanını aldıklarını söyledi. Üst üste üçüncü kez bu ödülü alıyor olmanın Muratpaşa’da sağlanan sürekliliği göstermesi açısından önemli olduğuna dikkat çeken Başkan Uysal, “Bunu gerçekleştirmemizi sağlayan komşularımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.