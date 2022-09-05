Muratpaşa Belediye Başkanı Başkan Uysal: ''Türkiye’mizin yeni bir nefese ihtiyacı var''

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, hafta sonu Antalya’nın Elmalı ve Korkuteli ilçeleriyle Burdur’a bağlı Söğüt beldesini ziyaret etti. İki ilçe ve bir beldeyi kapsayan ziyaretlerde Başkan Uysal, Türkiye’nin ekmeğe ve aşa, yeni bir nefese ihtiyacı olduğunu dile getirdi.

Başkan Uysal, hafta sonu 670’incisi yapılan Tarihi Elmalı Yağlı Pehlivan Güreşleri için bulunduğu bölgede Elmalı’da esnafla bir araya geldi, Korkuteli’nin Kayabaş, Manay ve Osmankalfalar mahallelerini ve Burdur’un Çavdır ilçesine bağlı Söğüt Beldesindeki sebze ve meyve halini de ziyaret etti.

Başkan Uysal, ilk durağı Elmalı’da, Ali Gürbüz’ün altın kemere uzandığı güreşler öncesi Hükümet Caddesi boyunca ilçe esnafını ziyaret etti. Güreşler dolayasıyla kalabalık olan caddede Başkan Uysal, vatandaşlarla oturup çay içti, güreşleri televizyondan takip eden ilçe sakinleriyle sohbet etti. Elmalıların ve Başkan Uysal’ın gündeminde ise Türkiye vardı.

‘HERKES VATAN EVLADI’

Türkiye’nin artık bir değişime ihtiyacı olduğunu belirten Başkan Uysal, “Herkes vatan evladı. Herkes memleketin iyiliği için çalışıyor” dedi. Türkiye’nin ekmeğe ve aşa, yeni bir nefese ihtiyacı olduğunu dile getiren Başkan Uysal, “Çocuklarımız var. Memleketin kalkınması, dünyaya ayak uydurması lazım. Dünya nereye gidiyorsa o alanda rekabet etmemiz lazım. Çiftçiler yapıyorsak daha iyisini yapman lazım” diye konuştu.

GÜNDEM TARIM

Başkan Uysal, güreşlerin ardından aynı zamanda Muratpaşa’nın Kırcami bölgesinin yaylası olarak da bilinen Korkuteli ilçesine bağlı Kayabaş Mahallesi’ne geçti. Kayabaş’ta domates tarımının yapıldığı seralarda incelemelerde bulunan Başkan Uysal, Türkiye’nin tarımına ve çiftçisine özen göstermesi gerektiğini söyledi. Söğüt sebze ve meyve halini de ziyaret eden Başkan Uysal, ekonomik kriz nedeniyle maliyetlerin ürünü kurtarmadığı bir dönemin yaşandığını söyledi. Üreticilerin, esnafın dertli olduğunu dile getiren Başkan Uysal, “Tarımımızı, üretenleri zarar ettirmeyen, daha akılcı, Türkiye'nin geleceği için daha fazla fayda üreten bir zemine taşımak durumundayız. Bunu da hep birlikte başaracağız” diye konuştu.

İKLİM KRİZİ

Başkan Uysal, daha sonra Korkuteli'ye bağlı Manay Mahallesi ve köy şenliklerinin yapıldığı Osmankalfalar’ı ziyaret etti. Kahvede mahallelilerle bir araya gelen Başkan Uysal, “45 yıl önce göl olan ovada bugün artık 70-80 metreden sondajla su çıkarılabildiğini duyunca iklim değişikliği tehdidinin ulaştığı boyutları bir kez daha hissettik. Hükümet yetkilileri başta olmak üzere bütün kurum ve kişiler olarak vakit geçmeden acil tedbirler almamız gerekiyor” diye konuştu.