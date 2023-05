Antalya’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törene katılan Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, “19 Mayıslar hayatın içinde hep var. Çetin şartlarla mücadele etme zorunluluğu Türk milletinin her evladı için bir görevdir” dedi.

Antalya’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet Meydanı’nda Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu. Çelenklerin sunumuyla başlayan tören saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti.

Törene katılan Başkan Uysal, 19 Mayıs 1919’un şartların ne kadar çetin olduğuna bakmaksızın herkesin ülkesi ve vatanı için mücadele etmesi gerektiğini gösteren gün olduğunu söyledi. Başkan Uysal, şöyle konuştu:

“19 Mayıslar hayatın içinde hep var. Çetin şartlarla mücadele etme zorunluluğu Türk milletinin her evladı için bir görev. Ülkemizi yükseltmek, dünyanın müreffeh ülkeleri arasına sokabilmek, demokratik, birbirini seven sayan bir ortam oluşturabilmek bizim 19 Mayıslarımız. Depremde zarar görmüş illerimizi, perişan olmuş insanlarımızı toparlamayabilmek bizim 19 Mayıslarımız. Tarım topraklarımızı ekebilmek, enerji bağımsızlığımızı sağlayabilmek, milletimizin iradesini sandığa girmesini ve sandığa girdiğini çıkabilmesini sağlayabilmek, bağımsız olabilmek ve güçlüden değil haklıdan yana olabilmektir bizim 19 Mayıslarımız. Her 19 Mayıs’ta bu vatanın her evladı bir Mustafa Kemal olmaya gayret eder. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun.”