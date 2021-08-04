Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal: ''Akıbeti THK uçakları gibi olmasın''

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya’da devam eden orman yangınlarında kullanılmak üzere helikopter kiralama talebine ilişkin Orman Genel Müdürlüğü’nün açıklaması karşısında “Helikopterin, Orman Genel Müdürlüğü’nce kullanılıp kullanılmayacağını, gerekli izinlerin sağlanıp sağlanmayacağını bilmek en doğal hakkımız. Aksi takdirde on binlerce euro ödenerek kiralanacak helikopter, tıpkı Türk Hava Kurumu’nun yangın söndürme uçakları gibi hangarda yatacaktır” dedi.

Antalya’da bir haftadır kontrol altına alınamayan orman yangınlarıyla mücadele kullanılmak üzere Muratpaşa Belediyesi’nin Adalya Vakfı aracılığıyla helikopter kiralama talebine Orman Genel Müdürlüğü izne gerek olmadığını savundu. Konuyla ilgili Genel Müdürlük twitterdan açıklama yaparken Başkan Uysal, son gelişmeleri, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda değerlendirdi. Başkan Uysal, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Muratpaşa Belediyesi Adalya Vakfı’mız adına bölgemizde devam eden orman yangınlarıyla mücadelede kullanmak üzere helikopter kiralama talebimize yaklaşık 2 gündür Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan resmi cevap alamadık.

Bakanlık bunun yerine, sosyal medya paylaşımıyla ‘ilgili devlet kurumlarından’ bir izin gerekliliğinin olmadığı şeklinde mevzuata göre gerçeği yansıtmayan bir paylaşımla bizi zor duruma düşürmeyi hedeflemiştir. Halbuki, helikopterin Türkiye’ye getirilmesi, gümrük işlemleri, test, intikal ve kabul işlemlerinin yapılması, uçuş izni alınabilmesi için, tıpkı 4 Haziran tarihli örnek yazıda olduğu gibi Orman Genel Müdürlüğü’nden Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’ne ulaştırılan ‘Yangın söndürme helikopterleri geçici ithal müsaadesi’ yazısına ihtiyaç vardır. Kaldı ki bizim böyle bir teklifimiz karşısında, Orman Kanunu 69. maddesi gereği yangınla mücadelede görevli temel kurum olan Tarım ve Orman Bakanlığı’nın gerekli bütün prosedürü işletmek için yoğun çaba ve iş birliği içine girmesi gerekir.

Bununla birlikte, kiralayacağımız helikopterin orman yangınlarının söndürülmesini planlamakla yetkili tek kurum olan Orman Genel Müdürlüğü’nce kullanılıp kullanılmayacağını, gerekli izinlerin sağlanıp sağlanmayacağını bilmek de en doğal hakkımızdır. Aksi takdirde on binlerce euro ödenerek kiralanacak helikopter, tıpkı Türk Hava Kurumu’nun yangın söndürme uçakları gibi hangarda yatacaktır.

Bakanlığın, son derece basit olan bir süreci işletmek yerine sosyal medyadan yaptığı paylaşımın kamu üslubuyla ve yaşanan süreçle ne kadar bağdaşır olduğunu takdirlerinize bırakırız. Böyle bir süreçte iş birliği yapmak, kurumların birbirini yönlendirmesi ve yardımlaşma yerine bu şekilde davranılması kamu vicdanını incitir niteliktedir.”

Başkan Uysal, yaptığı paylaşıma Rus ve İsveç firmalarından helikopter kiralanmasına ilişkin alınan teklifleri, Orman Genel Müdürlüğü’nün 4 Haziran tarihli yazısını da ekledi. Uysal, açıklamasının sonunda “Türkiye'miz afetlerle boğuşurken lüzumsuz meselelerle gündemi meşgul etmekten hicap duyuyoruz fakat Tarım ve Orman Bakanlığı'mız sosyal medyadan bize cevap vermek yerine yapıcı olup anında süreci işletseydi belki helikopterimiz şu an yanan Toroslarımıza can veriyor olacaktı” ifadelerine yer verdi.