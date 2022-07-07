Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal: ''Antalya Lisesi, dünya durdukça dursun''

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya Lisesi’nin tarihi binasında açılan ve lisenin tarihinin anlatıldığı sergiyi ziyaretinin ardından, “Antalya Lisesi ve tarihi binalarının dünya kültürünün bir parçası. Türkiye kültürünün bir parçası ve Antalya’mızın kimliğinin bir parçası. Antalya Lisesi, dünya durdukça dursun” diye konuştu.

Başkan Uysal, Antalya Lisesi, Antalya Lisesi ve Mezunları Vakfı (ALİV) ile Antalya Araştırmaları Grubu’nun desteğiyle, yaklaşık 15 yıldır sürdürülen Antalya Lisesi tarihi araştırma çalışmalarının ürünü olan “Antalya’da bir eğitim hikayesi” sergisini ziyaret etti.

Lisenin aynı zamanda sanat merkezi yapılmak üzere başka bir kuruma tahsisi gündemde olan 125 yıllık tarihi binasındaki sergiyi ziyaretinde Başkan Uysal’a okul ve vakıf yönetimi eşlik etti. Asrı aşan bir tarihe sahip lisenin hikayesinin anlatıldığı sergiyi büyük bir dikkatle gezen Başkan Uysal, kendisinin de 1979 – 1980 eğitim ve öğretim yılında Antalya Lisesi pansiyonunda kaldığını söyledi.

Serginin hazırlanmasında emeği geçen herkesi kutlayan ve teşekkür eden Başkan Uysal, Antalya Lisesi’nin tarihi binalarının kentin simgesi olduğunu söyledi. “Antalya Lisesi, binaları, mimarisi mezunları ve tarihi itibariyle Antalya kimliğinin çok önemli bir parçası” diyen Başkan Uysal, liseden Türkiye’nin kültür, sanat ve siyaset dünyasından çok önemli isimlerin hem öğrenci hem de öğretmen olarak geçtiğini anlattı.

Antalya Lisesi ve tarihi binalarının kent için hem somut hem de soyut kültür mirası olduğunu belirten Başkan Uysal, “Bu açıdan çok değerli ve önemli. Uzun vadede dünya kültürünün bir parçası. Türkiye kültürünün bir parçası ve Antalya’mızın kimliğinin bir parçası olarak bu binalarını titizlikle korunma ve kamuya açık tutulması en doğrusudur. Antalya Lisesi, dünya durdukça dursun” diye konuştu.